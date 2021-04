120° Aniversario de El Perdido (Video)

La localidad de El Perdido (Est. José A. Guisasola) conmemora este domingo su 120° aniversario. La Municipalidad de Coronel Dorrego realizó esta mañana un acto protocolar que se transmitió en vivo por Facebook Live.



Con LU24 habló Carlos Peciña, vecino de la localidad, quien dijo que “en el acto protocolar participaron las instituciones diciéndole feliz cumpleaños, tratando de adaptarnos y mirando para adelante como toda población y que en un futuro no muy lejano podamos compartir las simples cosas”.

En cuanto a la actualidad del pueblo contó que ya cuentan con gas en red y el intendente anunció hoy que se va a colocar un nuevo zepelín. “Nosotros tenemos el gas en red pero con plantas como de almacenaje y para las demandas venideras se va ampliar la capacidad de gas”, expresó.

“Yo integro la cooperativa, hoy es el cumpleaños de todos no de una institución en particular pero también la cooperativa trabaja arduamente, hemos puesto un Bapro net. Es como que todos desde nuestro lugar tratamos de que el día a día, en donde queremos y elegimos vivir sea un poco mejor”, finalizó.

