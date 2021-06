120 años de historia

Al parecer no fue la primera. Pero seguramente es la más antigua de las escribanías de Tres Arroyos que se mantiene en vigencia con la continuidad de sucesivas generaciones.

Me refiero a la actual Escribanía Martínez, otrora Martínez Canel, con oficinas en la calle Colón 381 (foto).



Lo cierto es que un inmigrante español, nativo de Betanzo, en La Coruña resolvió continuar su vida, como muchos, en América, y específicamente en la Argentina (foto).

Aquellos primeros tramos de lo que podríamos llamar “aventura”, pueden ser reconstruidos fragmentariamente, de modo que esta historia tiene pasajes aproximativos.

Estoy hablando de los últimos tramos del siglo 19 cuando Andrés Martínez llega al país. Se adjunta copia de un padrón donde se lee que Martínez García había nacido en 1874.

Lo cierto es que en Buenos Aires desarrolla sus estudios y prácticas profesionales, tras lo cual se instala en Tres Arroyos y pone en funcionamiento en 1901 su escribanía (foto).

Originalmente la misma estuvo en avenida Moreno 238/48.

Se casa con Elena Canel, oriunda de Balcarce, y el matrimonio tiene 4 hijos. Elena vivió en España, pero de esa etapa no hay datos que pudieran corroborar un conocimiento previo al viaje a la Argentina (foto familiar).

Tuvo a su cargo el registro notarial número 3 y fue jefe del Registro Civil primera sección de Tres Arroyos.

Uno de sus hijos, Miguel Martínez Canel criado bajo la órbita profesional de su padre, sigue estudios universitarios en ese mismo rubro (foto).

Egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en abril de 1932.

Ya instalado como escribano, se inserta fuertemente en el desenvolvimiento no solamente profesional, sino se lo reconoce como un amante de los libros y la literatura.

Además tiene participación en la actividad social, como por ejemplo en el Club de Pelota.

También se compromete con actividades altruistas a través de instituciones benéficas del medio.

Se casó con María Juana Luisa Arture, de prestigiosa y reconocida trayectoria en la docencia como profesora, especialmente en el Instituto Nuestra Señora de Luján y también ejerció cargos directivos en las escuelas 1 y 3 (fotos).

Sus cátedras se referían a política educacional, didáctica y pedagogía y circunstancialmente historia y religión.

Tuvieron 6 hijos, cinco de ellos varones dos de los cuales fallecieron a pocas horas de nacer, y Fernanda quien ha contribuido con esta crónica aportando algunos datos y copias de documentos.

Miguel Martínez Canel fue un ejemplo de superación pues desde joven debió afrontar los avatares de distintas enfermedades que resintieron su salud de manera notable.

Hacia 1959 fue afectado por un ACV que dejaron secuelas diversas que pudo paliar en base a su férrea voluntad y humor permanente, permitiendo proseguir con su actividad profesional y continuar con el sostenimiento de la familia.

Un segundo incidente de la misma naturaleza ocurrido en 1974 no pudo ser superado.

Los descendientes de aquel inmigrante español, han sostenido la actividad de la escribanía hoy a cargo de Andrés Martínez. Como se ve, el mismo nombre de aquel visionario.

