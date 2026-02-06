120 viviendas: Masivas consultas para inscribirse en Desarrollo Social

6 febrero, 2026 406

Luego de conocerse la apertura de la inscripción definitiva para poder acceder a las 120 viviendas ubicadas en calle Mar del Plata y General Lemos, desde horas tempranas, este viernes se formaron largas filas en la Secretaría de Desarrollo Social para asesorarse, por parte de quienes aspiran a obtener la posibilidad de la casa propia.

Según informó el titular del área, Martín Garate en una nota concedida este viernes a LU 24, “las inscripciones se iniciarán desde el 9 y hasta el 27 de febrero y finalizada la etapa de inscripción, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires será el organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, por lo que el municipio no tiene intervención alguna en lo que respecta al sorteo, sino que lo hace la Provincia”.

“Es lo mejor que nos pudo pasar que hagan el sorteo, para evitar especulaciones sobre la adjudicación; nosotros tenemos cinco personas para registrar la inscripción y asesoramos sobre lo que las personas interesadas deben presentar, el DNI original y fotocopia del titular y de todos los integrantes del grupo familiar, documentación que acredite el vínculo familiar y completar una declaración jurada con la información requerida por el instituto de la Vivienda en una entrevista que se hará a los posibles adjudicatarios; después un correo electrónico único, que será el medio oficial de comunicación y después para quienes tengan alguna persona con discapacidad, traer el Certificado y si son ex combatientes también, es muy sencillo”.

“Pedimos desde ya paciencia porque las encuestas llevan un tiempo, pero hemos puesto todo el personal administrativo a disposición de este operativo”, dijo.

Sobre la demanda habitacional que hay en el distrito, Martín Garate manifestó que “al inicio de nuestra gestión hicimos una encuesta al respecto, ahora estamos trabajado con una ayuda municipal, pero ahora con el tema de estas viviendas seguramente ayudará a resolverlo; a mi me tocó estar en la Comisión de Vivienda y vivimos el momento de mayor obra pública con el gobierno de Néstor y Cristina, pero ahora no hemos recibido ningún peso y la provincia enfrenta el ahogo de la Nación, y yo presenté al intendente un programa de autoconstrucción o un plan municipal de viviendas; sé que lo está analizando y estamos en un plan de 150 cupos para mejoras de gente que atraviesa situaciones en construcciones con situaciones con problemas”.

“Cuando era concejal presenté un proyecto que va generando un propio dinero con lo que le da al vecino luego vuelve al municipio, pero no desconocemos la situación económica que tiene el municipio respecto a la coparticipación, pero cuando el intendente lo vea viable avanzaremos en su implementación”, finalizó.

Volver