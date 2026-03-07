“12avo” la infusión de trigo con aroma a café desarrollada por estudiantes (audio)

En el predio triguero, frente al escenario mayor, se encuentra el stand de la Escuela 12, que presenta un proyecto hecho realidad por sus alumnos que terminó en lograr una infusión con aroma a café a base del grano de trigo.

En contacto con LU 24, Nazarena Barrera directora del establecimiento, habló sobre el proyecto y dijo que “estaban buscando una alternativa para no tomar tanto café, por lo que decidimos investigar junto a los alumnos, probando con productos que teníamos en la huerta de la escuela, con el acompañamiento de la Cooperativa Alfa, el INTA y Maltería, fuimos probando análisis de variables, para conseguir trigo agroecológico, con variedades distintas, y el proceso era secar los granos procesarlos y estacionarlos durante un tipo determinado para hacer la infusión”.

“Vamos a continuar con el proyecto porque no está acabado, seguiremos buscando variables y en cada feria de ciencias nos dan desafíos, para volver a empezar, equivocándose, ahora estamos buscando la manera de poder envasarlo”, dijo.

“Los chicos están felices, tienen turnos para estar en el stand, muy entusiasmados y felices de compartir con la comunidad; en cada Feria de Ciencias lo hacen con compromiso, todo es aprendizaje para ellos”.

“El nombre “12avo”, surge por el número de la escuela, por lo que se lo relacionó de ese lado. Nuestra presencia en la Fiesta vino por parte del municipio, luego de ver el proyecto en la Feria Distrital de Ciencias”, finalizó.

