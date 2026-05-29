13 de junio: la fecha para una nueva edición de “El Festivalero”

29 mayo, 2026 0

Desde el Ballet Folklórico Municipal dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos, anunciaron la fecha de una nueva edición de “El Festivalero” 2026, una noche a pura tradición que volverá a reunir música, danza y cultura en un mismo espacio.

El sábado 13 de junio, el SUM de la ENET será escenario de este evento. Muy pronto se dará a conocer la grilla completa de artistas que formarán parte de esta gran noche.

Además, en los próximos días estarán disponibles las entradas.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a agendar esta fecha .

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