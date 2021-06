130 años de la UCR: “Seguimos enfrentando a aquellos que pretenden forzar el sistema democrático para sus propios intereses”

En el marco del 130º aniversario de la UCR, la Comisión Directiva del Comité Enrique Betolaza difundió una nota en la que se recuerdan los hitos más importantes de la historia del partido que “ha marcado la vida política del país, guiada siempre por la idea de dotar a la República de instituciones fuertes, a la sociedad de valor democrático y al individuo de espíritu cívico”.



Asimismo, se expresa que “como hace 130 años hoy nos seguimos enfrentando a aquellos que pretenden forzar el sistema democrático para sus propios intereses. Seguimos sosteniendo que nuestros recursos naturales no son para que cuatro vivos los dilapiden y se los entreguen vergonzosamente a empresas extranjeras. Continuamos luchando por la transparencia en la administración pública, por la libertad irrestricta de prensa y por el acceso a la información pública. No abandonamos las banderas del federalismo a cambio de limosnas ni admitimos los aprietes del Poder Ejecutivo nacional a las provincias ni de los gobernadores a los municipios”.

“No hablamos de nuestros gobiernos como si hubieran sido de otro partido ni negamos a nuestros dirigentes, porque la Unión Cívica Radical puede mostrar con orgullo que 130 años después de su creación sigue defendiendo los mismos principios, no ha arriado ninguna de sus banderas y, estando o no en el gobierno, ha sostenido sin claudicar jamás los intereses nacionales y populares”, se agrega.

El texto completo es el siguiente:

El 26 de junio de 1891 se formaban los cimientos de la Unión Cívica Radical y hoy 130 años después, nuestro partido sigue sosteniendo y defendiendo los principios que motivaron su fundación.

Algunos años antes se formaba la Unión Cívica de la Juventud, un grupo de mentes jóvenes e inquietas que ya expresaba su preocupación por el manejo de los fondos públicos, la situación social, civil y política de las mayorías y el rumbo económico que debía tomar la Argentina.

De la mano de Leandro N. Alem aquel grupo de jóvenes dio origen a la Unión Cívica a través de la cual se alcanza el primer levantamiento popular bajo las consignas del sufragio universal y la defensa de los intereses de las mayorías excluidas.

Los intereses nacionales y populares fueron la principal reafirmación de las banderas que el 26 de junio de 1891 dieron contenido al nacimiento de la Unión Cívica Radical, que asumió entonces la lucha por el sufragio universal y transparente, el manejo claro y honesto de la cosa pública, la defensa de los recursos nacionales, el pleno federalismo, desalentando los privilegios de las minorías y la fusión entre los intereses personales y los públicos.

De la mano de dirigentes de la talla de Alem, de Yrigoyen, de Illia, de Balbín o de Alfonsín, pero fundamentalmente de todos aquellos dirigentes, militantes y afiliados que en forma silenciosa y a lo largo de toda nuestra Argentina trabajan por el bien común, hoy la Unión Cívica Radical sigue defendiendo aquellos postulados y así lo ha hecho durante toda su historia.

Como hace 130 años hoy nos seguimos enfrentando a aquellos que pretenden forzar el sistema democrático para sus propios intereses. Seguimos sosteniendo que nuestros recursos naturales no son para que cuatro vivos los dilapiden y se los entreguen vergonzosamente a empresas extranjeras. Continuamos luchando por la transparencia en la administración pública, por la libertad irrestricta de prensa y por el acceso a la información pública. No abandonamos las banderas del federalismo a cambio de limosnas ni admitimos los aprietes del Poder Ejecutivo nacional a las provincias ni de los gobernadores a los municipios.

No hablamos de nuestros gobiernos como si hubieran sido de otro partido ni negamos a nuestros dirigentes, porque la Unión Cívica Radical puede mostrar con orgullo que 130 años después de su creación sigue defendiendo los mismos principios, no ha arriado ninguna de sus banderas y, estando o no en el gobierno, ha sostenido sin claudicar jamás los intereses nacionales y populares.

Desde el primer día de su historia, la Unión Cívica Radical ha marcado la vida política del país, guiada siempre por la idea de dotar a la República de instituciones fuertes, a la sociedad de valor democrático y al individuo de espíritu cívico.-

Más allá de los hombres y las ideas, la UCR se expresa en hitos a lo largo de estos 130 años:

Es la revolución del parque, Es la resistencia al régimen y la oligarquía entreguista, Es la causa de los desposeídos de Leandro Alem, Es la abstención revolucionaria, Es el voto secreto y universal, Es la neutralidad bélica y la soberanía política, Es la reforma universitaria, Es la defensa de los derechos de los trabajadores, Es la creación de YPF, Es el federalismo, Es la democracia social de Hipólito Yrigoyen, Es la igualdad del guardapolvo blanco, Es las 9.000 escuelas de Marcelo T. de Alvear, Es el Paso de los libres y la rebeldía de FORJA, Es el bloque de los 44, Es el artículo 14 bis de Crisólogo Larralde, Es la ley de medicamentos, Es el salario mínimo vital y móvil, Es la anulación de los contratos petroleros, Es el 33% del PBI para educación, Es la revolución democrática de Arturo Illia, Es la vida contra la violencia, Es la lucha contra la dictadura, Es la democracia para siempre, Es el juicio a las juntas y la CONADEP, Es el pacto de San José de Costa Rica, Es la unidad latinoamericana y el MERCOSUR, Es la democracia participativa, Es Alfonsín enfrentando a las corporaciones, Es la Ley de Divorcio, Es la Ley de Patria potestad compartida, Es el Congreso Pedagógico Nacional, Es el Plan de Alfabetización Nunca Es Tarde, Es la FUA y la educación pública, gratuita y laica, Es la juventud que sueña una Argentina igualitaria, Es el respeto a la Constitución Nacional, las Instituciones y La República, Es la dignidad del pueblo Argentino, Es la vida, Es la paz, Es la Unión Cívica Radical.

Comisión Directiva

Comité Enrique Betolaza

