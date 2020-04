136º aniversario: el Intendente pidió “estar más juntos que nunca”

El intendente de Tres Arroyos Carlos Sánchez saludó a la comunidad por el 136º aniversario y pidió “estar más juntos que nunca”.

A través de un mensaje difundido en video, el jefe comunal dijo que se trata de “un aniversario distinto, que no esperábamos que llegara de esta manera. El mundo, el país, la provincia y nuestro distrito están realmente muy complicados con la pandemia que se ha dado en llamar el coronavirus”. Es por eso que agregó que “todos tenemos una altísima responsabilidad, estar atentos para salvaguardar nuestra vida y la vida de los demás”.

Consideró que se trata de “un desafío más, una forma de pelear por esta patria chica, distinta pero no menos responsable y comprometida como han sido otras situaciones que hemos pasado”.

“Los tresarroyenses siempre hemos tenido la pujanza, la fuerza, el amor al trabajo, la voluntad de poder salir de situaciones difíciles y de tener por ello cada vez un distrito mejor plantado, una ciudad cada vez más linda, nada más que por el esfuerzo de todos nosotros”, destacó.



Además, reflexionó que “este cumpleaños nos obliga a estar más juntos que nunca, creo que esa es la palabra, juntos siempre esforzándonos, sacrificándonos. Hay un gran sacrificio que estamos haciendo todos los tresarroyenses, desde aquel que trabaja en changas o de manera informal hasta el gran empresario, todos somos tresarroyenses y tenemos la gran responsabilidad de salir de esto”.

“Acá no hay partidos políticos, ni clases sociales ni religiones, que nos puedan separar. Los tresarroyenses somos todos y tenemos que cumplir con el momento y la responsabilidad que nos toca”, añadió al tiempo que bregó por esa unidad para darles una mejor calidad de vida “a todos nuestros hijos y nietos”.

“Les deseo a todos los tresarroyenses lo mejor en esta fecha de los 136 años. Que tengamos un día bueno, feliz, dentro del tremendo sacrifico que estamos haciendo todos. Quiero recomendarles que nos cuidemos, que cumplamos la cuarentena, que el que tiene que trabajar cumpla las disposiciones de lavarse las manos, de utilizar el barbijo, de andar lo menos posible, de salir lo menos posible de nuestras casas. Feliz cumpleaños Tres Arroyos”, concluyó su mensaje.

Foto: Daniel Tesone.

