Las imágenes difundidas por el Gobierno provincial muestran el avance de una estructura de gran magnitud que ocupará una superficie de 29.500 metros cuadrados y que trabajará en conjunto con la actual Planta “Ingeniero Donato Gerardi”, instalada hace más de 70 años. Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir la dependencia de las perforaciones subterráneas para abastecer a la población.

La obra forma parte del Plan Hídrico del Gran La Plata y tiene como principal objetivo fortalecer el suministro de agua potable para más de 855 mil habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada. Sin embargo, el mayor impacto se verá en la capital provincial, donde históricamente se registran reclamos por baja presión y dificultades de abastecimiento, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Actualmente, los trabajos avanzan sobre distintas estructuras clave de la planta. Ya se completaron tareas de hormigón armado en la cámara de macro medición, la cámara de carga y la cámara de dispersión, mientras continúan las obras en los floculadores, decantadores, filtros, cisternas y sistemas de tratamiento de lodos. Paralelamente, se realiza la colocación de las cañerías que integrarán el nuevo sistema de distribución.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la construcción de una toma de agua cruda desde el Río de la Plata y una estación de bombeo con capacidad para movilizar hasta 36.000 metros cúbicos por hora. El agua será transportada a través de un acueducto de 2,2 kilómetros hasta la planta y, una vez tratada, recorrerá otro acueducto de 6 kilómetros hasta conectarse con la red principal en la intersección de avenida 32 y calle 120 de La Plata.

La construcción integra la primera etapa del Plan Hídrico del Gran La Plata, una estrategia diseñada junto a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para optimizar la producción, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable en una región que supera el millón de habitantes y que demanda soluciones estructurales para garantizar el acceso al servicio en los próximos años.