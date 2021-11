155 vacas murieron por falta de agua en Puan (video)

2 noviembre, 2021 Leido: 88

Un fatal descuido provocó la muerte de 155 vacunos por falta de agua, en un campo en la zona de 17 de Agosto, en el partido bonaerense de Puan, lo que representa una pérdida de alrededor de 10 millones de pesos.

El cuantioso episodio se produjo a raíz de un descuido o “falla humana”, en un predio perteneciente a la firma “El Aguacero”, que se dedica al negocio de acopio, remates ferias y producción agropecuaria. “Tengo 51 años, trabajo desde que soy chico. Estudié y volví. He tenido situaciones de que se queden sin agua, pero no una catástrofe así”, señaló Santiago Bertin, ingeniero agrónomo y propietario, aún en shock por lo acontecido. Al aparecer, un hombre que trabajaba como encargado pidió extender durante dos días sus jornadas de franco y recibió la autorización. Al parecer el tanque tenía 30.000 litros para seis días y cuando se vació el molino no siguió sacando agua para cargarlo. Estiman que se produjo una rotura que no fue advertida a tiempo. Del total de los animales en el predio, apenas se salvaron 14 vacunos.

FUENTE: infocielo.com

