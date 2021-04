16 de abril: Día Mundial de la Voz

El Día Mundial de la Voz se celebra el 16 de abril con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la salud bucal para la comunicación.

La fonoaudióloga Manuela Vázquez comentó por LU 24 que “en los profesorados los chicos tienen el taller de fonoaudiología y se trabaja mucho esto porque hay muchos usos que hacemos de la voz y no somos conscientes de eso”.

Aseguró que “el carraspeo no le hace bien a las cuerdas vocales porque se están chocando” y explicó que disfonía es “cuando hay alguno de los parámetros vocales que está afectado pero no nos quedamos sin voz”, mientras que la afonía “es la pérdida total de la voz”.

En cuanto a los cuidados a implementar, mencionó “la alimentación saludable, tomar mucho agua, no gritar y no fumar”.

Por otra parte, indicó que habitualmente “las consultas se hacen cuando ya está la disfonía instalada o el nódulo vocal, que es una de las patologías más comunes de notar y generalmente sucede en docentes”.

