168a. Exposición Rural: Muestra con potencial agroindustrial de gran tecnología

12 septiembre, 2025

Dio comienzo la 168a. Exposición Rural que nuclea al campo y la ciudad en el predio de Rutas 3 y 228.

Como es habitual, el primer día es para que los expositores instalen los diversos stands que engalanan la muestra, que es recorrida durante el sábado y domingo, con un gran movimiento de gente.

Igualmente este viernes se vio ya a quienes disfrutaron de un día muy agradable y a los expositores mostrando todo su potencial.

En lo relacionado al agro, es una de las muestras más importantes, con una tecnología que muestra una industria de primer nivel.

También los salones con los emprendedores muestran el adelanto en todos los rubros.

De esta manera, de acompañar el tiempo, estamos en condiciones de decir que será la mejor muestra de los últimos años.

