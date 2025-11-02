17 años de autos de época en la Rural

2 noviembre, 2025 0

Como estaba previsto, se desarrolla hasta las 17:00 la 17a. edición de la muestra de l Asociación Autos de Época de Tres Arroyos, en la Sociedad Rural.

En un día especial en lo que hace al clima, se exhiben fierros que llaman la atención a quienes visitan la exposición, generando en muchos casos recuerdos y también asombro por el estado de mantenimiento que presentan tanto los autos de época como los antiguos que se suman a este evento.

Lo recaudado en artículos de limpieza será donado luego por la entidad a la Escuela 14.

Volver