17 de agosto: Día Mundial del Peatón

La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa a la comunidad que el Día Mundial del Peatón fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud. La fecha recuerda el primer caso registrado en 1897 de un peatón atropellado.



En un comunicado, el área indica que “en 1885 Karl Benz y Gottlieb Daimler fabricaron, de forma independiente, un vehículo autopropulsado con gasolina, motor de un solo cilindro de cuatro tiempos que revolucionaría el mundo.

El primer accidente de tránsito fue en 1896, en Irlanda: Mary Ward falleció a los 42 años de edad, el día 31 de agosto de 1896, tras caer de un vehículo con motor de vapor diseñado por su primo.

En Inglaterra, la primera persona fallecida por causa de un coche con motor de combustión fue Bridget Driscoll, de Surrey, de 44 años de edad y madre de dos hijos. Ocurrió el 17 de agosto de 1896. Circulaba a una velocidad de siete kilómetros por hora. El coche era de una compañía anglo-francesa (la Roger-Benz) que hacía paseos de demostración al público, conducido por el empleado Arturo Edsell.

Después de una investigación, el veredicto del jurado fue de “muerte accidental”, y no se llevó a cabo ningún procesamiento legal en contra del conductor ni de la compañía. La velocidad fue calificada de tremenda y el médico forense que intervino aseguró que esto nunca más volvería a pasar.

Pese a que muchos calificaron esos accidentes, como algo que no volvería a ocurrir, hoy mueren muchas personas por día, víctimas de accidentes de tránsito. Esto sucede como consecuencia de que el peatón no cruza por la senda peatonal, el conductor no cumple con la prioridad del peatón en dicha senda, no se cumple con el cartel de Pare, o porque se pasa un semáforo en rojo.

Lo real es que se ha convertido en una de las causas de muerte más frecuentes y se ha incrementado en un 15% el caso de peatones fallecidos respecto del año anterior.

Todos somos peatones en algún momento del día y caminar es una actividad natural y saludable.

Además, se reduce la contaminación ambiental, sonora, y se disminuye la congestión de tránsito.

Desde el Observatorio Vial se acerca a la comunidad las siguientes recomendaciones:

No use el celular al cruzar la calle.

Cruce por las sendas peatonales, cuando el semáforo esté habilitado y mire siempre hacia ambos lados antes de cruzar.

Lleve a los menores de la mano.

De noche use ropa con colores claros y/o reflectarios.

La vía pública es un espacio compartido por todos.

Seamos peatones responsables”, finaliza la nota.