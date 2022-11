19/11: Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales

19 noviembre, 2022

La Secretaría de Seguridad a través del Observatorio Vial, adhiere al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.

En el mundo mueren 3.400 personas por día y deja heridos a más de 50 millones de personas por siniestros viales. No aceptamos lo inaceptable porque sabemos que se puede evitar.

Un día que se recuerda a todas las personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales y que se busca un mejor apoyo a las víctimas de siniestros viales y sus familias ademas de promover acciones que apunten a prevenir y evitar más muertes y lesionados por incidentes en nuestro país.

Un día que nos invita a reflexionar, a recordar a quienes ya no están con nosotros y crear conciencia sobre la importancia de la responsabilidad colectiva al desplazarnos en las vías y también un día que nos invita a adoptar una conducta de autocuidado de forma permanente para no poner en riesgo nuestra vida ni a los demás.

Las y los fallecidos en este contexto no son números, son vidas humanas que se apagan violentamente, muchas veces por la irresponsabilidad de un tercero. Tragedias en su mayoría evitables.

Respeto, empatía y conciencia, para que entre todos cambiemos esta lamentable realidad. Porque todos somos víctimas y lo importante es salvar vidas.

Volver