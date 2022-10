En el Día internacional de lucha contra el cáncer de mama, el doctor Pablo Desperés hizo hincapié en los controles para prevenirlo

19 octubre, 2022

En el Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el doctor Pablo Desperes, Jefe de Ginecología del Centro Municipal de Salud destaca que la prevención es fundamental, ya que un diagnóstico temprano permite lograr un mejor abordaje terapéutico ya que los tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. “Aunque no se puede hablar en cáncer de mama de curación definitiva, lo que podemos decir es que tomado a tiempo, la paciente podría llegar a verse, con controles periódicos, libre de la enfermedad en 10 o 15 años”, aseguró el doctor Pablo Desperés, quien destacó como fundamental la realización de controles preventivos.

“La incidencia del cáncer de mama comienza a los 23 a 25 años y aumenta la frecuencia con punto máximo entre los 40 y los 60 años, luego disminuye un poco y vuelve a subir pasados los 70. Por eso haciendo autoexamen y controles anuales en el ginecólogo, con ecografía y mamografía según la edad, se pueden detectar alteraciones sospechosas, tras lo cual se piden los estudios para confirmar diagnóstico y se encara el tratamiento adecuado”, puntualizó Desperés. Los controles se pueden hacer tanto en el Centro Municipal de Salud como en los CAPS barriales, donde los médicos generalistas están capacitados tanto para realizarlos como para pedir estudios complementarios.

“Es importante no dejarse estar; porque desde que se empieza a formar un cáncer hasta que tiene un tamaño de entre medio y un centímetro, son 200.000 reproducciones celulares. Por eso si hacemos controles anuales, encontraremos que si algo no se detecta en la palpación, puede aparecer como sospechoso en la mamografía o ecografía y tiene un tamaño que hace que se lo pueda abordar en un estadío muy precoz. Pero si pasan cuatro o cinco años, la situación es diferente”, indicó el profesional. También hizo hincapié en los hábitos saludables, que mantienen el sistema de defensas en buenas condiciones para eliminar a las células cancerosas.

Hay mucho que cada mujer puede hacer para detectar, de forma temprana, y evitar el cáncer de mama, por lo cual resumimos en unos simples pasos las recomendaciones más importantes:

Cada mujer en su domicilio debe realizar el auto examen mamario, que ayuda a encontrar la enfermedad en fases tratables. De esta forma los esfuerzos que se realicen durante el tratamiento pueden tener mejores efectos. Esta autoexploración se debe realizar después de cada menstruación.

Control anual ginecológico de mamas desde el inicio de los controles (14 años).

Ecografías mamarias anuales a partir de los 20 años.

La lactancia materna es un factor de protección para la aparición del cáncer de mama.

Realizarse una mamografía anual y ecografía mamaria después de los 35 años, de ser posible y según la indicación del médico.

De existir antecedentes familiares directos (madre- hermana- abuela- tía) la primer mamografía debe realizarse a los 30 años

Desde el centro de salud, se invita a la comunidad que ante cualquier duda consulte a su médico o se dirija al CAPS más cercano a su domicilio, en los que se realiza consejería en las salas de espera o se responden consultas particulares durante todo el mes, y durante todo el año en las consultas obstétricas o con los médicos generalistas.

El servicio de ginecología del Hospital Pirovano, dispone de turnos en el día para la resolución de las emergencias, según lo resalta el doctor Pablo Desperes, jefe del servicio.

Por otro lado, en el centro de salud, se realizara una consejería en sala de espera del servicio de Maternidad, en horario de mañana, a partir del día jueves que contara con la colaboración de estudiantes de la escuela de Enfermería que se encuentran realizando sus prácticas en la institución.

Además un factor importante a la hora de prevenir son los hábitos saludables, porque se recomienda:

Alimentación saludable.

Exponerse al sol de manera regular durante 15 minutos al día, ya que el sol aporta vitamina “D”.

Evitar el sobrepeso, sobre todo en la menopausia.

Limitar el consumo de alcohol, debido que en investigaciones se revela sistemáticamente que las bebidas alcohólicas, como la cerveza, aumentan el riesgo de las mujeres de sufrir cáncer de mama.

Realizar actividad física, practicar ejercicio con regularidad a nivel moderado.

No fumar, el mismo causa diversas enfermedades y está vinculado a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres pre menopáusicas más jóvenes.

