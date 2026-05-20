1º Encuentro Provincial de Viveros Municipales en San Cayetano

20 mayo, 2026 0

Con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, se realizó el primer encuentro virtual orientado a la conformación de una Red Provincial de Viveros Municipales, una iniciativa impulsada por la Dirección de Bosques y Forestación del MDA en el marco de la política forestal bonaerense.

En representación de San Cayetano, participaron el director de Medio Ambiente, Juan Altamira, y el encargado del Vivero Municipal, Pablo Camejo, quienes formaron parte activa del espacio de intercambio propuesto por el Ministerio.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar hacia la creación de una red que permita:

Compartir información sobre producción, disponibilidad y demanda de plantas.

Identificar fortalezas y dificultades de los viveros municipales.

Construir una agenda de formación técnica conjunta.

Facilitar el acceso a insumos, proveedores y asistencia técnica.

Mejorar la planificación forestal a escala provincial.

Durante la jornada, se destacó la importancia estratégica de los viveros municipales para el desarrollo del arbolado urbano, la forestación rural, la restauración ambiental y la implementación de políticas locales con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades.

“La participación de Altamira y Camejo permitió compartir la experiencia local y reafirmar la voluntad del Municipio de integrarse a esta red, entendiendo que se trata de un proceso que fortalecerá las capacidades existentes, potenciará el intercambio de vivencias y generará beneficios concretos tanto para la provincia como para nuestra comunidad”, destacaron desde San Cayetano.

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