2.004 anticipadas para el concurso de pesca del Instituto Almafuerte (audio)

2.004 anticipadas para el concurso de pesca del Instituto Almafuerte

Este domingo en Reta de 10 a 16, el Instituto Almafuerte de Copetonas realizará la 13º edición de su concurso pesquero. La referente del evento Karina Galván en diálogo con LU 24 dijo “las expectativas son muy altas, estamos contentos por las 2.004 entradas anticipadas vendidas, pero esperamos que el domingo haya más inscriptos”.

“Agradecemos a todos, desde el jueves vemos movimiento en la localidad, aseguró. Luego, destacó que “los premios atraen a más participantes entre ellos: una Ford Ranger 4×4 para el ganador, 200 millones de pesos en premios, el Fiat Cronos sorteado entre los inscriptos anticipadamente y la Ford Ranger 4×2 a sortear con todos los participantes”.

“No solo los premios son importantes, sino también el hecho de pasar un día con nuestros amigos y familiares”. Después, afirmó que “se inscribieron personas de Rio Negro, San Juan, Entre Ríos, entre otros lugares”.

“La cancha de pesca tendrá una extensión total de unos 22 a 23 kilómetros, dividida en dos sectores, en Reta desde la bajada de pescadores hacia el río Quequén, en dirección a Marisol, desde el Barco Hundido hacia el Caracolero y Claromecó, hasta la tranquera. Todo estará debidamente sectorizado y señalizado, con controles distribuidos a lo largo del recorrido”.

Galván recordó la primera edición y dijo “mi marido decidió hacerlo en noviembre y se anotaron 671 participantes, el premio era de 20 mil pesos”

Quienes deseen inscribirse el domingo tendrán que abonar 140 mil la general, 125 mil pesos damas y cadetes.

