2 y 3 de Junio: Feria de Ropa Club Tres Arroyos 24 de Abril

29 mayo, 2026 0

Desde La Comisión de Damas del Club 24 de Abril se anuncia que durante los días 2 y 3 de junio de 9:30 a 13:30 horas, realizará una nueva feria de ropa en la Sede Social de Primera Junta 477.

En la misma, habrá excelentes precios en la que pondrán a la venta bijouterie, prendas de vestir para niños y adultos, zapatos, carteras, cinturones, chalinas y otros elementos a precios muy económicos.

Lo recaudado será destinado para colaborar con instituciones de nuestro medio.

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