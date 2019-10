22 mil personas y 35 mil tortas fritas vendidas en Copetonas durante la fiesta

El Delegado Municipal de Copetonas, Mariano Hernández, se mostró satisfecho tras la exitosa realización durante el fin de semana de la Fiesta del Mate y la Torta Frita. Según informó, solo en la jornada de ayer asistieron alrededor de 22 mil personas y se vendieron 35 mil tortas fritas.



“Es balance es increíble para nosotros y para todo Copetonas. Es muy positivo, no solo por la aceptación del público, que ya sucedió el año pasado, sino que me emociona la cantidad de gente de la localidad, que se acerca y se siente orgulloso de su pueblo, con eso es objetivo cumplido. Porque hacer una fiesta como esta cuando se comenzó, era resaltar y rescatar la identidad de un pueblo”, destacó esta mañana.

Hernández manifestó también que “triplicamos la superficie del predio este año. Veíamos cargado el estacionamiento del pueblo, estimábamos que ya había mucha gente el sábado, pero muchos ayer hablaban entre 20 y 22 mil personas. Fue impresionante realmente. Se vendieron unas 35 mil tortas fritas; en los fogones no quedó nada tampoco”.

Respecto a los espectáculos artísticos, manifestó que “todo salió muy bien y debemos agradecer a todos los artistas, al igual que los responsables del sonido y toda la técnica”.