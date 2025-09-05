23º Congreso Argentino de Nutrición: Un Encuentro para el Futuro de la Salud Alimentaria

5 septiembre, 2025 45

Se está celebrando con gran éxito el 23º Congreso Argentino de Nutrición, un evento de relevancia nacional e internacional que reunió a especialistas, profesionales y académicos del área para debatir sobre los avances más recientes en el campo de la nutrición. Es presidido por la Dra. Mónica Katz, reconocida especialista en obesidad.

En esta edición, la temática central fue la nutrición preventiva y su impacto en enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los participantes, entre ellas las tresarroyenses Carolina Tedesco, Eugenia Tumini, Zaira Di Tommaso y Daniela Stornini, pudieron conocer las últimas investigaciones científicas y técnicas innovadoras para mejorar la calidad de vida de la población a través de una alimentación saludable.

La Dra. Katz, quien lideró las conferencias y mesas redondas, destacó la importancia de promover una alimentación consciente y equilibrada desde edades tempranas, haciendo especial hincapié en la educación nutricional y la necesidad de políticas públicas que favorezcan la salud alimentaria.

El Congreso también contó con talleres prácticos sobre nutrición clínica, deportiva, y su relación con la microbiota intestinal, un tema de creciente interés en la investigación científica.

Este evento ha reforzado el compromiso de la comunidad científica y profesional con el desarrollo de estrategias efectivas que promuevan hábitos alimentarios más saludables, buscando siempre la prevención y el bienestar de la población.

Volver