24/3: Video revive la llegada de los militares y las detenciones en Tres Arroyos

24 marzo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos y la Red por la Identidad difundieron un video sobre cómo afectó a la ciudad y el distrito el Golpe del 24 de Marzo.

“Era un día más en Tres Arroyos y fuerzas del V Cuerpo de Ejército llegaron para intervenir la Municipalidad, la que estuvo a cargo del Teniente Coronel Juan Porcel de Peralta”, dice el audio que acompaña las imágenes tomadas del archivo del diario La Voz del Pueblo.

“Ese mismo día comenzaron las detenciones”, sigue y mencionan a : Vicente Bianchi quien era delegado regional de la CGT, José Corrales de la UOM, Néstor Barroca, ex congresal de la UOM y dirigente del proscripto Partido Auténtico y Rubén Maumus militante del mismo partido. “El Ejército dijo no saber quiénes eran y adonde los llevaban; así comenzaba algo mucho más grande, ocultar nombres y desaparecer personas”, explica y luego muestra imágenes de los desaparecidos tresarroyenses, cerrando con la frase Memoria, Verdad y Justicia, Nunca Más”.

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