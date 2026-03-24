(audio)24/3:“El reclamo sigue siendo “Que nos digan donde están”, dijo Torremare

24 marzo, 2026 5

El Dr. Francisco Torremare, integrante de la APDH, habló con LU 24 luego de la multitudinaria marcha que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conmemorar el Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia, y el 50º Aniversario del Golpe del ´76.

En sus conceptos, Torremare destacó la movilización de la que participaron miles de personas, con la consigna “Que nos digan donde están”.

Analizando la situación política que se vivía en Argentina, anterior al Golpe, en 1975, dijo que “en lo económico la situación era bastante similar a la actual”.

Luego de la llegada de los militares al poder, Torremare explicó que “en 1976, tras el Golpe, el reclamo, según citan los medios de esa época por parte de las familias y madres de los desaparecidos era “que nos digan donde están”, al igual que la consigna de hoy, por lo que en 50 años no hemos tenido respuestas, y cuando se habla de tener memoria completa, deberíamos saber qué hicieron con cada uno de ellos y donde están”.

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