25N: Piden la creación del área de Mujeres, Género y Diversidad municipal

25 noviembre, 2020 Leido: 174

En el Día de Eliminación de Violencia hacia las Mujeres, desde Ni Una Menos Tres Arroyos se organizaron actividades en Plaza San Martin. Hubo intervenciones artísticas, se repartieron folletos, micrófono abierto y se leyó un documento en el que pidieron al Ejecutivo municipal la creación de una área de Mujeres, Género y Diversidad, con presupuesto, personal formado para tal fin y voluntad política para su desarrollo en acciones concretas.



En la voz de Paola Moyano el documento comienza diciendo: “Llevamos las voces de las que ya no están y gritamos fuerte, aún con tapabocas, que no queremos una muerta por femicidio; no queremos más precarización de nuestras vidas y de nuestras hijes; exigimos la emergencia nacional en violencia de género, en todo el territorio nacional muere víctima de violencias cada 26 horas en este 2020”.

Y exigieron: “No es no, nuestro cuerpo no es territorio de conquista, no nos callamos más frente al abuso y el acoso; ni una muerta más por aborto clandestino; ley de legalización del aborto ya; educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir; niñas, no madres; basta de violencia obstétrica; en nuestra ciudad exigimos que se cumpla con la ley 25.929 de parto respetado; que se respete y que se cumpla la ley 14.783 de cupo laboral trans; que se implemente la ley 26.150 de educación sexual integral y la ley 27.499 de capacitación obligatoria en género”.

“También es tiempo de que nuestro municipio cree la Secretaría de la Mujer y Diversidades, con presupuesto, personal formado para tal fin y voluntad política para su desarrollo en acciones concretas. Entendemos que el sostenimiento de este espacio, esta lupa que venimos haciendo independiente y feminista, ha colaborado en esta ciudad a que cientos de mujeres hayan podido repensar sus espacios de vida, de trabajo y de militancias, porque la tarea de mirarnos amorosamente, criticando nuestras prácticas cotidianas en casa, en la calle, en el trabajo, es constante e implica un esfuerzo que es histórico, nos viene de lejos y nos hermana”, finalizaron.

