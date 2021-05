26 de mayo: Día del Visitador Médico

En el Día del Visitador Médico, el bahiense Diego Sommer, quien trabaja en Laboratorios Bagó y desempeña su labor en diferentes ciudades, entre ellas Tres Arroyos, contó aspectos inherentes a su profesión y cómo trabaja en pandemia.

“Es un tema muy delicado, nosotros fuimos considerados por el Ministerio de Salud como personal esencial, por ende trabajamos acompañando desde lejos a los médicos, en lo que necesiten para cumplir nuestro rol sin molestar y viendo que hoy la situación está muy complicada”, manifestó.

“En este momento no se puede viajar, se cortó. La semana pasada yo estuve en Tres Arroyos, trabajando de lejos, comunicándome con cada profesional, dejándole las cosas afuera”, explicó.

“Estuvimos un año haciendo home office, fue terrible porque el trabajo nuestro es ser viajante prácticamente”, agregó.

Indicó que su zona de trabajo es, hacia el sur, hasta Río Colorado y en nuestra región: Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, San Cayetano, Gonzales Chaves y Bahía Blanca.

En tanto, Sommer señaló que “cada laboratorio tiene un perfil de persona que busca en tomar. Cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años me rebotaron en algunas entrevistas y yo decía no sirvo, y de repente me tomaron en un laboratorio excelente y hoy estoy en Bagó. No tenés que se especial para ser visitador médico”.

Asimismo, comentó que “es una carrera terciaria, te recibís de APM (Agente de Propaganda Médica), te llevan a Buenos Aires o donde tenga sede el laboratorio y te capacitan en los productos o formas de trabajar de dicho laboratorio. Está prohibido para trabajar otra cosa que no sea visitador médico”.

Sommer detalló que “hay visitadores que van a farmacias, en el caso de Bagó tenemos un compañero que es APF (Agente de Propaganda Farmacéutica). Si visitamos médicos tanto de consultorio como de hospital, eso es indistinto”.

Finalmente, dijo que “hay un esquema de promoción que el laboratorio organiza para todo el año como así también del envío de muestras médicas, que no es lo mismo”.

El Día del Visitador Médico se celebra cada 26 de mayo, desde 1947, cuando se oficializó la fecha gracias al impulso del Dr. Ramón Carrillo, “el padre de la salud pública en Argentina”, quien expresaba públicamente que los agentes de propaganda médica tenían una función esencial como auxiliares de la salud.

