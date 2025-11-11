34 familias recibieron los boletos de compraventa del programa “Un lote para mi familia”

34 familias de Tres Arroyos dieron un paso fundamental hacia el sueño de su propio terreno al recibir los boletos de compraventa del programa “Un lote para mi familia”, una iniciativa que promueve el arraigo y el acceso al suelo urbano.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Garate, la secretaria de Planeamiento Urbano, Paola Salerno, y Luján Landeyro, en representación del área de Tierras.

Durante el encuentro, el intendente Pablo Garate expresó: “Hoy es un día de alegría y de esperanza. Con el programa Lote para mi Familia, los tresarroyenses firmaron su boleto de compraventa dando un paso enorme hacia su casa propia.

Queremos ver crecer a Tres Arroyos, y que sea un lugar donde cada vecino se pueda desarrollar, lo elija para su futuro y para cumplir sus sueños.”

Con esta entrega, el Municipio reafirma su compromiso con las políticas públicas que impulsan el acceso a la vivienda y el desarrollo habitacional de las familias tresarroyenses.



