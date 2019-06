Espeluse: el candidato se define entre Laura Aprile y Gustavo Oosterbaan

El presidente de la bancada de Cambiemos, Horacio Espeluse, confirmó que siguen las negociaciones para la elaboración de la lista local de lo que ahora se denominará Juntos por el Cambio, y aseguró que el nombre del precandidato a intendente surgirá entre Laura Aprile y Gustavo Oosterbaan. “De todas maneras estamos trabajando no sólo en el candidato sino en cómo gestionar si nos toca administrar el Municipio. Pero sin duda, a través del diálogo, buscaremos al mejor representante para hacerlo”, señaló.

También, en sintonía con lo que había expresado en Twitter respecto de la fórmula Macri-Pichetto, y destacó “independientemente de lo que a uno le puede gustar o no sus determinaciones, como su oposición al desafuero de la expresidenta, Pichetto representa a lo que tenemos que apuntar: un acuerdo amplio que nos permita seguir por un camino de previsibilidad, orden y salida hacia afuera, y así lo demuestra la reacción de los mercados. Cuando se ve lo que unos y otros pensamos, las diferencias ideológicas no son tales. Este es un paso hacia atrás en cuanto a los egos y una mirada al futuro para salir adelante”.

Consejo de Seguridad Vial

En otro orden de cosas, Espeluse se refirió a lo trabajado en el marco del Consejo de Seguridad Vial, en el que se analizó hoy la posibilidad de establecer lugares de ascenso y descenso de pasajeros en la zona céntrica. “Es para evitar costumbres que entorpecen el tránsito, y además para darle un lugar de descenso y ascenso cómodos para las personas con discapacidad. Es difícil hacer cumplir la normativa que prohíbe el estacionamiento frente a algunos sectores como los bancos, no hay personal suficiente para controlar, de manera que esperamos que esta medida sirva para ordenar”, indicó.

Por otra parte se avanzó en medidas vinculadas a paliar la siniestralidad en esquinas conflictivas como Istilart y Sarmiento y en la intersección de esta misma calle con Falucho. “Lo que hay en esas esquinas es dificultad para la visión adecuada del tránsito; nosotros habíamos propuesto un espejo domo, el Ejecutivo proponía un lomo de burro desmontable, y finalmente se avanzaría hacia un dispositivo de ángulo activo, que es un caño que delimita un espacio en cada esquina para que no se estacione hasta la misma y no se dificulte la visión”.