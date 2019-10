Promesa de la Equitación Nacional tiene sus raíces en la ciudad y compite en el nivel más alto de la disciplina

La joven Victoria García Colombo, con tan solo 21 años, es una de las promesas de la equitación argentina y es hija de la tresarroyense Marcela Colombo, hija de Beto, ex colaborador de LU 24.



“Loli” compite en el máximo nivel dentro de la disciplina, es Amazona de Salto Ecuestre y coach FEI Nivel 1 y participará desde este jueves de la Final Federal en Concordia.

“Surgió como un gusto particular por los caballos. Era mi animal favorito desde chica y fui impulsada y alentada a montar por mi familia justamente porque me gustaba. Comencé en el Hípico de La Plata. Me dijeron que podía competir al nivel más exigente, porque tenía condiciones y así lo hice y mis viejos me acompañaron siempre”, indicó esta mañana a BUS 24.

Mencionó, además, que le dedica bastante tiempo al entrenamiento “porque el caballo depende de nosotros para salir, entrenar y moverse. Entreno de martes a domingo, y lo hago por alrededor de 40 minutos cada caballo. Lo hago con tres caballos: Daikiri, Coccinelle y Evadintza”.

Consideró en cuanto a la disciplina que practica que como país “estamos con una transición muy grande, logramos mejorar la sangre de los caballos, formarnos mejor, mejorar la calidad de su alimentación y tratamientos veterinarios y por eso, estamos teniendo mejor rendimiento en el exterior y logramos. Medalla de plata en el Panamericano y tuvimos una gran actuación como equipo también, pasamos de amateurismo a un gran nivel y buscamos gente y empresas que nos apoyen y sientan la pasión de los caballos como nosotros y sean nuestros sponsors”, remarcó.

Entre sus aspiraciones, señaló que “lo que quiero es seguir progresando, ir poco a poco mejorando y cuidar de mis caballos. Tengo muchas expectativas en el Federal ahora”.

Para conocer más sobre Victoria, en Instagram la encontrás como @victoriagcolombo.