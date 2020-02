Horacio Pesalaccia: “Esperamos novedades hasta último minuto”

El vicepresidente del Club Cazadores, Horacio Pessalacia, habló con LU 24 en los primeros minutos de la jornada de cierre de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, y destacó la actitud de los pescadores que ante una noche poco ideal para pasar junto al mar, no claudicaron en la intención de la captura que les permita acceder a los premios que la entidad instituyó para esta edición.

“No le erraron los pronósticos del tiempo, fue una noche fría muy poca gente pescando a la noche, salieron piezas pero no ha salido una corvina de gran porte, pero contentos porque no hubo un evento extraordinario que empañe esta fiesta, el mar se ha bancado este viento muy bien, está muy limpio, clarito, transparente, al menos no se ha enfurecido pero está bueno para la pesca, hay algo de arrastre pero los pescadores ya sabemos que son muy aguerridos y le van a meter palo hasta el final esperando el pique de la corvina ganadora”.

Los 3733

Respecto a la cifra de 3733 inscriptos de esta 59ª edición, Pesalaccia dijo que “si me decías el miércoles 29, previo al cierre de la anticipada éramos poco optimistas, pero jueves y viernes se dio una inscripción masiva en las casas de pesca y en el club y llegamos a las 3085 cañas, y luego en el transcurso de la semana se fue dando mayor inscripción y pudimos llegar a la cifra final que nos sorprendió a más de uno porque no pensábamos llegar a esa cantidad, siempre se viene dando que es un 70 por ciento en anticipadas y el 30 restante durante el sábado, pasa hace unos diez años”.

Proyectos

“Siempre estamos con proyectos, en el complejo de tiro se hizo un galpón, y estamos haciendo una casa nueva a treinta y cuarenta metros de la actual para el encargado, faltan los detalles finales y parquizar donde estaba la casa vieja; también falta terminar el recambio de chapas del techo del salón, falta pintar detalles y siempre estamos en el mantenimiento de todos los edificios de la pileta y en el predio de rugby y hockey, y nos vamos a sentar prontamente para ver los proyectos para este año, informó.

“Tenemos proyectos para hacer en Claromecó; hace dos años les cedemos sin cargo la sede para que ellos la utilicen todo el año y la mantienen muy bien, este año hicieron la instalación eléctrica, el año pasado pintaron, tenemos la idea de agrandar la cocina y remodelar los baños, así que debemos combinar con ellos para ver qué hacemos”, dijo.

“No sabemos a ciencia cierta el porcentaje de gente que compra la inscripción y no viene a pescar, no es tan grande como dicen, creo que la mayoría está pescando, lo más importante es que la gente esté pendiente del resultado, y no me canso de repetirlo que después de 24 horas el domingo llegamos muy cansados máxime con una noche como la de anoche, con frío y todo lo que han tenido que vivir siguen ilusionados siguen tirando hasta las tres menos cuarto de la tarde, eso contagia y te llena de alegría porque demuestra que disfruta del evento y en el fondo es lo que intentamos es que amén de venir , lo pase bien, contento y se olvide al menos durante el fin de semana de los problemas cotidianos que todos tenemos y la pase bien”, agregó.

“Estamos orgullosos del Club que tenemos”

“Sabemos que tenemos un Club del cual nos sentimos orgullosos por sus instalaciones, tenemos las pedanas con riego, un césped inmaculado todo el año, y la gente cuando llega a competir no puede creer lo bonito que está, son detalles que nos enorgullece mucho y a la gente le gusta venir a Tres Arroyos pese a que está muy a trasmano, les queda lejos del núcleo de tiro en Córdoba, Santa Fe, pero la gente responde, porque hemos tenido más de trescientos participantes, es muy importante”, aseguró.

La participación de los jóvenes dirigentes

Gracias a Dios al incorporar nuevas actividades y en el tiro también se han arrimado chicos jóvenes y están trabajando y saben además que “Las 24 Horas” es “el” evento del año, y gente que a su vez no viene durante todo el año avisa para que la tengamos en cuenta, ofreciendo colaboración como controles u otras actividades, y eso es lo que importa, que cuando termina el evento todos o la gran mayoría se quedan a desmantelar lo que está armado, los podios, las banderas, las barandas, que en una hora de trabajo se desarma todo y queda guardado, hay más de ochenta, noventa personas trabajando, desde las dos secretarias, las dos Sonias, que están sin pegar un ojo en toda la noche, Eduardo hace un mes que está trabajando para el evento, la gente a cargo de la radio para comunicarse con los controles, la gente de Un Camino hasta Vos que transmitió toda la noche en directo; quiero agradecerles a todos, también a los medios que nos dan una mano muy grande para la difusión del evento, tanto los locales como aquellos de nivel nacional , de revistas o canales, que nos dan una gran mano para que el evento sea lo que es”.

“Comenzamos a trabajar para la edición número sesenta”

Nosotros anotamos en la primera reunión que tenemos luego del concurso, todo lo que no nos gusta que salió como hubiéramos querido y lo dejamos agendado para tratar de corregirlo para el año que viene, y a trabajar para la edición número sesenta, que espero que tenga todo el éxito que se merece este concurso”, concluyó.

