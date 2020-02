Carlos felicitó a Carlos

9 febrero, 2020

El intendente Carlos Sánchez felicitó a Carlos Alzogaray, el pescador mendocino que se llevó la Chevrolet S 10 al pescar una corvina negra de 1.616 gramos, en la zona de la “Virgencita”, y fue el ganador del concurso a la corvina en la edición 59 de Las 24 Horas de la Corvina Negra.

Sánchez, en el sitio donde se ubican los podios, dijo a LU 24: “Es un gusto estar acá, con el ganador que después de 13 años sacó la “Negra”, un hombre humilde de Mendoza, felicitaciones al tocayo”.

Alsogaray, en tanto no daba crédito al momento que estaba viviendo, al manifestar: “No puedo creerlo, 13 horas de viaje venir cinco en un coche, el año pasado vinimos y no nos dimos cuenta perdimos una hora de viaje, llegamos una hora antes del inicio del concurso, porque nos perdimos, no sabía lo que era una corvina negra, la verdad, en el norte parece un sábalo, pero no pensaba que era la negra”.

