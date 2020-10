Impulsan un petitorio para la apertura de los campings

27 octubre, 2020 Leido: 24

Desde el camping de Luz y Fuerza de San Cayetano impulsan, junto a otros lugares de acampe, un petitorio a las autoridades provinciales que solicita la apertura de estos espacios con los protocolos correspondientes. Es tras la decisión provincial de no permitir el funcionamiento de los campings en la provincia durante la próxima temporada estival. Sergio Legarreta, concesionario del predio, advirtió que “hay que pensar en el turista y en un montón de situaciones que se van a dar, porque habrá más tráfico en las rutas por los que no van a conseguir hospedaje, y gente acampando en lugares que no corresponden. Tomando las precauciones todo esto se podría evitar”.

Según Legarreta se había previsto en una prueba piloto la forma de utilizar y desinfectar los sanitarios, donde han hecho foco las autoridades como sector problemático, y se había logrado una forma de funcionamiento segura.

La petición a favor de la apertura de los campings se puede firmar en Change.org como “Campings de Argentina en emergencia”.

¿Me das una mano firmando esta petición?

http://chng.it/nBP5NjXP

Volver