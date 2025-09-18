5 docentes reciben este jueves el Premio Sarmiento que otorga el CAS

Desde las 20:00 de este jueves, en el Club Social se realizará la ceremonia de entrega del Premio “Sarmiento” que otorga anualmente el Club de Amistad y Servicio Fortín Machado de nuestra ciudad.

Los docentes galardonados en esta edición, por su mérito y trayectoria serán Alcira Lembi, María Amelia Echegoyen, Adriana Corral, Jorge Clerch y María Rosa Folguera.

En la ceremonia participarán como invitados autoridades municipales, educacionales, entidades de servicio, familiares de los distinguidos y público en general con acceso libre y gratuito.

