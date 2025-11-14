5 Nutritips para el fin de semana

14 noviembre, 2025

1️⃣ Arrancá con hidratación y el desayuno: antes de salir, tomá un vaso de agua y si no sabes cómo sigue tu día trata de desayunar para que el hambre no te sorprenda y termines resolviendo con algo que no te copa y tampoco te da la energía que necesitas.

2️⃣ Armá tu “snack de emergencia”: llevá siempre algo práctico: una fruta, un puñadito de frutos secos o un yogur(lo podés tener hasta 2 horas fuera de la heladera si está cerrado como vienen de la industria). Te salva del picoteo impulsivo y te mantiene con energía estable.

3️⃣ Platos ricos, pero equilibrados: si tenés un asado, reunión o salida, llená la mitad del plato con verduras. Podés disfrutar todo, pero equilibrá con fibra y color. El truco: empezar siempre por la ensalada y si te toca llevar algo sorprende a todos con una rica y voluminosa ensalada.

4️⃣ Movete aunque sea un poco: no hace falta un gran entrenamiento. Una caminata de 20–30 minutos, bailar, jugar con los chicos… lo que sea que te haga mover el cuerpo. Te mejora el humor y regula el apetito.

5️⃣ Permitite disfrutar sin culpa: el fin de semana también es para relajarse. Elegí lo que de verdad te gusta, comelo despacio y con conciencia. ¡El equilibrio también es salud!

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

Divulgadora en salud y bienestar – De 10, LU24 – Seguime en redes para más consejos: @carotedesco_nutricion

