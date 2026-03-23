50 años del Golpe de Estado: Marcha a la Plaza de la Memoria

23 marzo, 2026 26

Este martes, al igual que en todo el país, Tres Arroyos conmemora un nuevo 24 de Marzo, Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia, y, coincidentemente, los 50 años del Golpe de Estado de 1976.

Los actos comenzaron la pasada semana con una serie de actividades, que concluyen con la Marcha hacia la Plaza de la Memoria, en Avenida San Martín, con una concentración previa a las 14:30 frente al Palacio Municipal para luego transitar el camino por la Avenida San Martín hacia ese espacio público, donde se llevará a cabo el Acto en el que se lee tradicionalmente un documento por parte de los organismos de Derechos Humanos y luego se abre una página musical con intérpretes en vivo.

Se invita a la comunidad, a participar de la Marcha, en la que se harán presentes además representantes sindicales, políticos y quienes se sientan convocados, bajo el lema “Que digan donde están”, en una clara referencia a los desaparecidos.

Vigilia en La Casona

Este lunes, en el Centro Cultural La Casona, se realizó una vigilia a 50 años del inicio de la última dictadura militar.

La misma contó con una ronda de testimonios que propició un intercambio reflexivo, ligados al trabajo, la educación, el arte, la militancia, la organización y la lucha, planteando un ida y vuelta entre los hechos del pasado y su implicancia en el presente.

Participaron Juan de La Penna, Berta Villanueva, Silvina Palloti, Laura San Martin Di Paolo, Alejandro Barragán, Juan Urquiaga, Daniel Gago, Edgardo Olivera, Graciela Callegari y Francisco Giglio.

Además, hubo música en vivo con el Coro Especias, Gabriel Del Giorgio y Gabriela Alici, Alejandra Barrientos y Sergio Troiano, Berta Villanueva y Omar Valetti, Francisco Giglio y Grupo Vocal Nuevo Tempo.

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