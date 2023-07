50 años trabajando en LU24… Felicidades Armando Ruiz!!!

1 julio, 2023

Armando Ruiz, nuestro gran compañero de trabajo, celebra hoy su cincuentenario laboral en nuestra emisora, LU24.

Comencé como colaborador desde Orense en la parte deportiva, se trataba de una participación mínima, con todos los miedos de algo desconocido, pero todos me dieron una mano para todo saliera lo mejor posible.

El tiempo siguió transcurriendo, hasta que también tomé la responsabilidad de ser corresponsal de la radio en Orense, y todo me fue gustando mucho, al punto que me puse a practicar mucho, a leer, y me incliné a la producción comercial, además de dedicarme a lo deportivo.

Hoy es mi medio de vida, y estoy aquí en Tres Arroyos hace muchos años. Cuando me jubilé José Luis Basualdo me dijo que esta era mi casa si decidía seguir trabajando, y aquí estoy, agradecido a él, a mis compañeros que somos un equipo, y a la radio, porque LU24 te abre puertas, vínculos, afectos, y pasan los años y eso perdura. Conocés gente de todos los rubros, y todos te reciben muy bien y esta relación perdura en el tiempo.

Estoy muy feliz de formar parte de esta gran familia y permanecer y seguir trabajando.



