Covid-19 en San Cayetano: se aguarda por el resultado de un estudio pendiente

23 noviembre, 2020 Leido: 51

Aún no se recibió el resultado de la muestra pendiente, según informó esta noche la Municipalidad de San Cayetano en el reporte sobre la situación por Covid-19. Por otra parte, se indicó que este lunes no se realizaron hisopados.



De los 12 casos activos, cinco se encuentran en sala COVID del Hospital Municipal. Los demás cursan la enfermedad en sus domicilios.

“Utilicemos tapabocas, respetemos el distanciamiento, reforcemos la higiene de manos, no compartamos mate, actuemos con responsabilidad social”, volvieron a requerir desde la Secretaría de Salud.

