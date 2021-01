52° Fiesta Provincial del Trigo: “agudizando el ingenio” por la pandemia, será el fin de semana 12 de marzo

12 enero, 2021 Leido: 372

Tal como anticipó LU24 esta mañana, se concretó el anuncio encabezado por el Intendente Carlos Sánchez, en el que informó, en conjunto con el Secretario de Desarrollo Económico Matías Fhurer, y el Presidente de la Fiesta Provincial del Trigo Francisco Pancho Santarén, que se ha decidido llevar a cabo la tradicional fiesta tresarroyense, mayormente en la modalidad virtual.

En este homenaje al trabajador rural y a la producción de trigo, se informó que las conmemoraciones que efectivamente se llevarán a cabo son: la entrega de la espiga de oro, le homenaje al Agricultor Pionero, al Peón Rural, a la Maestra Rural, también se realizará el tradicional concurso de Vidrieras Alegóricas, el Concurso de Pan, y posiblemente también, con la experiencia que surgió también por la pandemia, la Feria de Artesanos virtual.

Sánchez: “Sería injusto no hacer absolutamente nada”

En la conferencia de prensa realizada en el palacio municipal, el jefe comunal expresó que “hemos tomado una posición con respecto a llevar adelante dentro de un marco que permita la pandemia, ese reconocimiento y homenaje al hombre de campo y la producción triguera, como lo hacemos siempre”. En ese sentido, expreso que luego de haberlo evaluado con un grupo de funcionarios y colaboradores de la Fiesta en una reunión que se llevó a cabo en la tarde de ayer, se decidió que Francisco Pancho Santarén seguirá presidiendo la organización de la fiesta, que en esta ocasión será diferente.

“Sería injusto no hacer absolutamente nada, en un año como este, en que la cosecha de trigo ha sido buena, que los precios también son considerablemente satisfactorios, como también el homenaje a todos los que trabajan, nuestros productores, que son el sostén permanente de nuestro distrito” manifestó el intendente municipal, destacando la productividad de las tierras tresarroyenses en lo que respecta al trigo.

Resaltó que en el caso de los homenajes, no requerirían aglomeración de gente, “siempre son actos de poquitas personas y se entrega el reconocimiento correspondiente y se puede llevar a cabo” con los recaudos sanitarios correspondientes.

Detalló por su parte, que en el caso de la entrega de la Espiga de Oro, se intenta “no cortar con los reconocimientos” y en esta oportunidad “el centro de Ingenieros agrónomos le vamos a pedir que elijan una figura representativa que merezca el homenaje y el reconocimiento a quien ha trabajado por el mejoramiento de nuestro trigo”.

“Otra de las cosas que se pueden llevar a cabo es el concurso de Muestras de Trigo, donde las cooperativas, los cerealistas y demás, el Centro de Acopiadores de Tres Arroyos nos van a dar una mano, ya estuvimos conversando ayer con ellos, para poder juntar las muestras de trigo que consideren ellos, y decidirán después quien va a ser la ganadora de la muestra de trigo” indicó con respecto a otro de los tradicionales eventos que conlleva la fiesta, y resaltó “muestra de trigo que siempre ha tenido reconocimiento en concursos nacionales, en la fiesta de Leones por ejemplo, siempre nuestros trigos han estado ganando los premios a la mejor calidad, entonces eso también son cosas que serían importantes llevar a cabo”.

Asimismo, con respecto a la decisión de llevar a cabo la fiesta, considerando que en el país no se están llevando a cabo eventos y fiestas tradicionalistas de este tipo, manifestó “con Pancho Santarén a la cabeza, se empezó a tirar ideas, dentro de lo que nos marca el cuidado de la salud, desde la organización de la fiesta, no queríamos dejar vacía esta fecha tan importante para los tresarroyenses”.

Según indicó, todavía se siguen evaluando otros puntos relevantes de la fiesta, por ejemplo, por ahora no está decidido si serán 2 o 4 días. “Están todos los funcionarios y la gente que siempre colabora en la fiesta ideando e intentando de agudizar el ingenio” finalizó.

Santarén: “la fiesta tiene nombre de fiesta, respetando todos los protocolos”

Luego de las palabras del Intendente municipal, el Presidente de la Fiesta del Trigo, indicó que “es algo que va a ser totalmente nuevo para nosotros”, lógicamente por la situación de la pandemia y los recaudos para llevar a cabo la misma.

Manifestó que se ha evaluado la situación al nivel nacional y en ese aspecto “los festivales provinciales y nacionales la gran mayoría dijeron ‘nosotros no vamos a hacer nada’ por la situación que estamos pasando”, pero agregó que “en este caso vamos a llevarla a cabo de esta manera”.

Resaltó las palabras del intendente, refiriéndose a que se tratarán de llevar a cabo todas las actividades tradicionales de la fiesta que no requerirán aglomeramientos de gente y destacó que “la riqueza que tiene nuestra tierra y el homenaje a los peones, a la maestra rural, al agricultor pionero, mostrar el trigo que es el mejor del país, no lo podemos dejar pasar”. También indicó que se implementarán métodos como el que se llevó a cabo en el ámbito municipal de la Feria de Artesanos Virtual.

“La fiesta tiene nombre de fiesta, respetando todos los protocolos como tiene que ser vamos a tratar que sea un reconocimiento y un homenaje como tiene que ser” expresó.

Para finalizar, indicó que no están descartados los shows artísticos, aunque se evaluará si será por streaming o de qué manera.

Fhurer: una decisión importante que “es parte de la convivencia con esta

pandemia”

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, destacó “no solo la voluntad de querer hacerla, sino también hacerla”.

Asimismo, Fhurer adhirió a las palabras del intendente, “es loable lo que se hace” con respecto a tomar la decisión de realizar el reconocimiento a los trabajadores rurales y a la producción y resaltó la participación de todas las instituciones como lo son las cooperativas y cerealistas del distrito.

Volver