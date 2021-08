Día del Trabajador Gastronómico: Mario Álvarez recordó sus mejores años de mozo

2 agosto, 2021

En el dia del trabajador gastronómico, Mario Álvarez es un mozo que ya está retirado, pero carga en su historia muchísimos años al servicio en los eventos.

Mario se desarrolló como trabajador independiente, es decir, no trabajó en un comercio en particular, sino que, ofrecía sus servicios para los eventos como fiestas de egresados, cumpleaños, casamientos o reuniones particulares. “He trabajado con toda la gente que organiza fiestas acá en Tres Arroyos” comentó con orgullo a LU24, y advirtió que conserva muy buenas anécdotas, “si las tengo que contar todas, tengo que hacer un libro” aseguró.

Trabajó en fiestas de más de mil personas, como son las fiestas de egresados, y sostuvo que “de a poco me fui haciendo, y cuando quise acordar estaba al mando del resto de los mozos, y hemos salido siempre bastante bien, no tengo anécdotas de que me haya pasado algo malo”. En ese sentido, contó que antes de la pandemia había disminuido su trabajo comenzando a retirarse para disfrutar más tiempo en familia, pero con mucha alegría recuerda sus últimos años como formador de nuevas generaciones de mozos.

Además, Mario participó durante muchos años del gremio gastronómico, y resaltó que la virtud principal que debe tener un mozo o un trabajador gastronómico es “la voluntad” y además, entre risas, recordó la habitual frase de que “el cliente siempre tiene la razón” y agregó “y la pasamos bien los dos”.

Para finalizar, aseguró que “no se sabe a qué hora nos van a llamar, somos como los bomberos” y eso quitaba mucho tiempo de compartir en familia, pero por suerte, hoy en día, Mario ya alejado del servicio gastronómico, logra recuperar el tiempo perdido.

