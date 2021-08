Reconocieron la labor de los enfermeros en el acto de Colación de Grado

30 agosto, 2021

En el acto de Colación de Grado de la Escuela de Enfermería, que se realizó este lunes en el Aula Magna del CRESTA, encabezado por el intendente Carlos Sánchez, junto al Secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra; la concejal Dra. Claudia Cittadino; el presidente de la Asociación Amigos del Hospital, Eugenio Galilea, la Coordinadora de la carrera de Enfermería, Licenciada Mabel Elías, y la Directora del centro de estudios, Gabriela Hoffmann, fue reconocida la labor cumplida por los enfermeros que recibieron sus diplomas durante el transcurso del acto, pero que, cuando se declaró la pandemia iniciaban las prácticas profesionales en el Centro Municipal de Salud.



En primer término, Hoffmann agradeció el acompañamiento de las autoridades municipales, la coordinadora de la carrera, el presidente de la Comisión de Amigos y a quienes seguían la transmisión por streaming.

“Los quiero felicitar, creo que han elegido una profesión que es mucho màs que un cúmulo de saberes obtenidos porque día a día tienen que trabajar con empatía, amor y responsabilidad, con un monton de valores que son mucho más que tener un título de grado, que van adquiriendo con la práctica sin duda en cada uno de ustedes”, manifestó.

“Les tocó recibirse en pleno comienzo de la pandemia”, -dijo – “estaban trabajando poco antes en el sistema de salud y con valentía se pusieron adelante en la línea de batalla al igual que sus colegas, màs que orgullosa de ustedes y como municipio siento que hemos hecho un trabajo que vio resultado cuando estaban ustedes ahí; han pasado en momentos de felicidad como de tristeza, y más que nada, les deseo lo mejor como profesionales, agradecer el acompañamiento de todos sus familiares, a la gestión del intendente, a todo el equipo que apoya dia a dia a CRESTA para que tengamos màs profesionales. A todos, muchas gracias”.

Elías: “En el Hospital todo se consigue, primero está la voluntad y luego todo lo demás”

La Coordinadora de la carrera de Enfermería, Licenciada Mabel Elías, en uso de la palabra también reconoció y valoró todo el trabajo en tiempos de pandemia, desde sus inicios hasta la actualidad, y asimismo, se refirió a la reestructuración que debió de implementarse dentro del Centro Municipal de Salud, y sostuvo que “en el hospital todo se consigue, primero está la voluntad y luego todo lo demás”.

“En la restructuración además de otros insumos se necesitaba personal; todos sabemos que la cobertura es de 24 horas, y al haber una restructuración se necesitaba personal, y ahí estaban ustedes, haciendo prevención, también en las rutas, tomando los datos, que era la forma de detectar posibles casos, hicieron triage, para priorizar la atención de la salud, para priorizar la llegada de la gente al hospital; se informaba a la población que si no era urgente no fuera al hospital, pero la gente golpeaba ante la emergencia a veces era real y a veces con angustia y el miedo, pero había que atenderla”, agregó.

“Quiero felicitar al departamento de enfermería por todo el trabajo que realizó con la organización de los servicios; al servicio de maestranza también porque fueron juntos, y a cada uno de los jefes que ordenó su propio servicio, con la organización de su personal, distribuyendo las tareas como corresponde”, expresó.

“Perdimos compañeros de muchos años”

En otro momento de su discurso ante el auditorio, Mabel Elías afirmó que “perdimos compañeros de muchos años, como Sonia Rodríguez, se hizo todo para que no pasara pero no se pudo, también un médico, Mauricio Leguizamón, un compañero de años que falleció hace muy poco; ustedes tuvieron que atenderlos y también a las familias, dejando el miedo de lado, ya que hubo una lucecita de esperanza, atendiendo con tantas ganas de hacerlo y hacerlo bien aplicando todos sus conocimientos teóricos y prácticos, y lo más importante es que toda la atención que le dieron fue una atención humanizada”.

“El enfermero está al lado de la persona, en este momento en que todo es individualismo, egoísmo, porque la gente necesita que haya otro ser humano en quien confiar, y todas las personas que estuvieron atendidas por ustedes expresaron “qué bien me atendieron”, agregó.

“Es un orgullo al igual que los jefes de ustedes porque se cumple el objetivo de nuestra profesión, conservando los valores humanos, éticos y morales. Ustedes demuestran todos los días que estos existen, el sistema de salud, los profesionales de la salud somos irremplazables, nada puede reemplazar a un enfermero, ni los médicos”, relató.

“Agradezco al municipio por estar siempre, agradezco a las autoridades de Salud, al secretario que estuvo presente todos los días, a las familias que contuvieron a esos enfermeros con tanta garra también. Muchas Gracias”, finalizó.

Sánchez: “Es un acto de valentía decidir dar por el otro lo mejor”

El intendente Carlos Sánchez, afirmó que “es un acto de valentía decidir dar por el otro lo mejor”, al valorar la labor cumplida en tiempos de pandemia, y sostuvo que “va a quedar marcada la vida de las personas”.

El jefe comunal dijo que “ha sido una prueba de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y vecinos, porque esto era contagioso, y de una altísima responsabilidad de nuestro sistema de salud, el cual, por supuesto no debe ser el mejor del mundo en lo técnico y tecnológico, pero si hemos pasado el examen de medir el esfuerzo, la responsabilidad, el honor de cada uno de quienes hemos estado caminado por nuestra ciudad y nuestro distrito”.

“Hay que agradecerle a todo el sistema de salud, desde el Secretario de Salud, que desde el primer día hasta hoy, no ha dejado ni un día de trabajar. Cuando me tocó nombrarlo a Gabriel Guerra, como Secretario de Salud, teníamos una mirada y el proyecto de ir mejorando la atención de la salud en Tres Arroyos, primaria y secundaria. A los dos meses apareció la pandemia, y los proyectos e ideas fueron derivadas a esa urgencia”, expresó.

“Desde el Secretario de Salud para abajo, pasando por los doctoras y enfermeras, todo fue un ejemplo. En Tres Arroyos no tenemos críticas duras, y que realmente sean ciertas. Pero en el transcurso del trabajo, del día a día, se hace que se tomen decisiones, y son comprensibles por el altísimo esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento”, agregó.

“Tres Arroyos puede estar orgulloso del trabajo que se ha hecho, nadie que tenía que ver con la salud le sacó el cuerpo a la problemática; esto muestra que la calidad humana que tiene Tres Arroyos en todos los aspectos, en lo solidario, y hablar de eso es hablar de los amigos como Coco Galilea. En los principios Coco, estaba corriendo por todos lados viendo como apoyar a la gente, nos llevamos un apurón tremendo al principio para conseguir la tecnología y los equipos”, afirmó Sánchez.

“Esa solidaridad no se da en todos lados, nosotros tenemos el orgullo de decirlo, y la responsabilidad que los médicos y enfermeras le pusieron a la problemática. Esto es un patrimonio, y hay que seguirlo cuidando, y ese cuidado también tiene que ver con este diploma, de aquella idea, a través de los años, estamos tocando con las manos lo que es el techo de darle a nuestros jóvenes estudios universitarios”, dijo.

“Esta es la responsabilidad que tienen, algunos cuentan con experiencia en pasantías y demás, van a ser incorporados futuramente al servicio de la salud de Tres Arroyos, el cual ya tiene prestigio. Cuando las cosas ya tienen el prestigio es más fácil que crearlo, después de tantos años, ahora es momento de mantenerlo”, manifestó.

“Este papelito los marca a ustedes para que tomen la posta y para que mejoren todo lo que se ha hecho hasta ahora, con toda la gente que se sacrificó y dejó muchísimas cosas personales para que la gente tenga un sistema de salud; es un acto de valentía decidir dar por el otro lo mejor, esa es la responsabilidad fundamental. Gracias por haberse esforzado y por ser mejores en la profesión que han elegido”, expresó.

“Es un orgullo el CRESTA, y gracias a los familiares que han sostenido a los chicos y chicas para que puedan hacer esto, no es fácil hacer una carrera sin el apoyo atrás, los entiendo y los comprendo. Gracias y que tengan mucho éxitos en su carrera”, finalizó.

Claudia Diez: “Les pido que sigan su pasión, actuando con los valores inculcados”

La docente Claudia Diez dijo que “hoy es el dia de felicidad, para ustedes el equipo docente y sus familias, ya son profesionales de la salud, no es algo mas es una filosofía de vida, para respetar y preservar la vida; alcanzaron una cumbre desde donde pueden observar el camino recorrido, la llegada al cresta, las primeras prácticas en el hospital, temores que se diluyeron con el tiempo, en diferentes materias, tanto teóricas como prácticas.

“En nombre de las personas que lleguen a ustedes les pido que sigan su pasión, actuando con los valores inculcados por la disciplina. En todos los lugares del mundo están demostrando su pasión valentía y coraje en el marco de la pandemia. Los profesionales demuestran entrega absoluta aplicando su conocimiento para mejorar la calidad de vida a pesar de los riesgos que corran a nivel personal; en este contexto nos toca dar nuestro respeto, apoyo y admiración; bienvenidos enfermeros”, concluyó.

Juramento y entrega de diplomas

Acto seguido, se tomó juramento a los graduados por parte de la docente Alejandra Dececchis, y en el final, el intendente Sánchez, Gabriela Hoffman, Elías, Guerra y Coco Galilea entregaron los diplomas a los siguientes egresados: Rosa Nélida Andrada – Claudia Raquel Astorga – Melisa Azmat – María Florencia Bruno – Karen Caballero – Rodrigo Cañete – Jessica Solange Castia Riffo – Nicole Chiachio – Guadalupe Chico – Irma Codagnone- Verónica Cortalezzi – Milagros Di Rocco- Ayelén Donovan –Valeria Soledad Ferrari – Martina Fuente – María Celeste Galván – Melisa Giuliani – Milagros Giuliani – Alma González – Emilia González – Fabiana Herrera – Vanesa Lüebert Cifuentes – María Eugenia Piovacari – Sabina Pirone – Eugenia Pizarro – Adriana Legarreta.

