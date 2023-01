Anuncian aporte de 8 millones de pesos para el camping de los Municipales en Necochea

22 enero, 2023

La Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires anunció el viernes pasado un aporte de 8 millones de pesos para el Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea para la concreción de un camping en la zona del Paraje “Las Grutas”.

Así lo hicieron saber el secretario general de la Federación Rubén García y su colega necochense Alberto Giménez en la sede de la institución gremial en calle 63 N° 2882. Del encuentro participó además el secretario general de los trabajadores de la comuna de Tres Arroyos, Abel Gómez.

Giménez señaló que “este viernes tuvimos la primera reunión de delegados de 2023 y fue una satisfacción recibir a compañeros de Tandil, Tres Arroyos y San Cayetano, entre otros puntos, como así también al titular de la Fesimubo ‘Cholo’ García.

Al margen de abordarse temas de candente actualidad a nivel provincial, nacional y municipal, nosotros en Necochea habíamos perdido prácticamente la concesión del camping en ‘Las Grutas’ con la aparición de otro gremio que había prometido importantes obras y trabajos, cosa que finalmente no ocurrió.

En ese marco, nos dieron la posibilidad de tenerlo por 3 años más, aunque nosotros no teníamos ni medios ni recursos para tal responsabilidad, hasta que llegó la Federación y nos brindó una especial ayuda para hacernos del lugar y no sólo para el disfrute de los municipales necochenses, sino también para nuestros compañeros de Provincia y Nación”. “Es una Federación que lucha y responde en bien de los trabajadores y por los trabajadores y no para beneficio personal de sus dirigentes”, sentenció el responsable del principal gremio municipal necochense.

El dirigente Rubén García informó que “los compañeros de Necochea nos mostraron el proyecto del camping y su plan de obras, por eso decidimos desde la Federación el apoyo pertinente en una primera etapa con 8 millones de pesos. Hoy fue la firma del convenio. Esto nos llena de orgulloso y satisfacción porque nosotros le damos mucha importancia al turismo social y esto que hacemos en Necochea, lo estamos haciendo también, por ejemplo, en Tandil y Claromecó. Nos interesa de sobremanera fomentar el turismo en las propias ciudades y el apoyo, sobre todo, a sindicatos de base con campings y tierras. Necesitamos salir del conurbano donde estamos todos abarrotados”.

“Estos logros son muy importantes porque estamos hablando de trabajadores cuyos salarios no son de los mejores y ni mucho menos”, subrayó García y remarcó que “la Federación invertirá dinero en Necochea pero sería muy importante un comodato del lugar por 30 años para seguir invirtiendo y que no quede al azahar de los vaivenes políticos ni del intendente de turno”.

Finalmente el secretario general del Sindicato Municipal necochense Alberto Giménez resaltó “sentirse orgulloso por todo lo que se puede hacer desde la Federación y los sindicatos en bien de los compañeros trabajadores municipales de la Argentina, para que se conozcan y que compartan vivencias”.

Rubén “Cholo” García y su comitiva, al margen de participar de reuniones en el gremio municipal de la calle 63, saludaron al intendente Rojas en su despacho y aprovechó la ocasión para visitar y conocer por vez primera el camping que ahora busca jerarquizar el Sindicato local de Trabajadores Municipales.

Fuentes: Necochea Digital y TSN

