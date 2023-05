Se inauguró el Centro Cultural “Arturo Jauretche”

5 mayo, 2023

En un acto desarrollado en la sede de Sarmiento 582, donde funcionará, quedó inaugurado el Centro Cultural Arturo Jauretche, con la presencia de diversos sectores del Frente de Todos, ante la convocatoria del concejal Martin Garate, cabeza visible del mismo.

Acompañó con su presencia la Presidenta del Concejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, y hubo presencia de militantes de Coronel Rosales, Bahía Blanca y Adolfo Gonzales Chaves.

De manera previa al uso de la palabra, se inauguró el SUM del Centro que llevará el nombre de la fallecida ex concejal Andrea Montenegro, acto que contó con la presencia de sus padres.

Garate dijo que el Centro Cultural “Arturo Jauretche “es el resultado de un trabajo colectivo ante el reclamo de la sociedad, para brindar un lugar para poder desarrollar diversos talleres”.

Tres Arroyos Solidario y el contacto con Tolosa Paz

Seguidamente, se refirió a la creación de la ONG “Tres Arroyos Solidario” que funcionará en ese lugar y , expresó que “la gente nos planteó para que comenzáramos a trabajar, y al comenzar a trabajar, nos encontramos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos abrió las puertas de par en par, a través de su titular, Victoria Tolosa Paz, con una generosidad que nos sorprendió y nos permite acompañar a familias de Tres Arroyos, con un trabajo que estamos realizando con los compañeros”.

“Nadie viene a correr a nadie”

“Hoy pienso que debemos trabajar en equipo, acá nadie viene a correr a nadie, tenemos las herramientas del Estado Nacional y Provincial y debemos ponerlas a disposición de la gente, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida delos vecinos”, indicó.

“Trabajar por la unidad, no para tener un lugar en la lista”

Martín Garate, luego de afirmar “ sé que es un año complejo y lleno de desafíos, y quiero ser muy claro – dijo – como parte de Camino a la Victoria que nosotros venimos a trabajar por la unidad, no por la unidad por la unidad misma no para tener un lugar en la lista porque creemos que es necesario que la situación de nuestro país y nuestro distrito necesita que podamos construir un proyecto para el vecino, tenemos que preocuparnos para que tengamos seguridad con los abuelos, con el tema del narcotráfico, y dar respuesta a vecinos en las localidades a vecinos a los que no les llega un montón de servicios, cambiarles el destino a los sectores más humildes”.

“No hay acceso a la vivienda, a un terreno; no creo que tenemos que preocuparnos quien tiene que ser el candidato, no pongamos el carro delante del caballo, debemos decirle al vecino que vamos a trabajar por un Tres Arroyos más inclusivo”, manifestó.

“Dejar de lado las cuestiones personales, en esta construcción no sobra nadie”

“En nombre de todos los compañeros del Frente de Todos, pienso tenemos que dejar de lado las cuestiones personales, en esta construcción no sobra nadie, tienen que participar todos, dirigentes sociales, quienes integren un espacio político porque la sociedad lo reclama, tenemos que generar la capacidad de gobernar para mejorar la calidad de vida. Quien es el candidato no importa, queremos generar una convocatoria amplia, incluso más allá del Frente de Todos”, agregó.

“Hemos pasado muchos procesos electorales, y me genera una gran emoción que haya compañeros de distintas corrientes internas del Frente, lo que genera un trabajo mancomunado, estamos trabajando para traer el programa El Estado en tu barrio, pero lo haremos con todos los compañeros, porque nosotros como peronistas tenemos que ser parte de la solución, no hacer la unidad por la unidad misma. Si aprendemos esa lección dejando los intereses personales de lado y poner realmente tener un gobierno como el que se merece vamos por el buen camino, estamos convencidos que eso es lo mejor para Tres Arroyos”, finalizó.

