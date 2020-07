75º aniversario de Florería Rodera: “la gente sigue enviando flores”

La Florería Rodera, tradicional comercio tresarroyense, celebró su 75º aniversario en el marco de la readaptación a los tiempos que corren por la pandemia.

Jorge Rodera, su propietario, dijo a LU 24 que “son muchos años los que han pasado. Fue inaugurada y empezada por mi padre en el año 1945, después de todas las vicisitudes de la vida, el trabajo y las historias de la ciudad hemos podido subsistir y estamos contentos”.

En relación a la cuarentena, manifestó que “tuvimos un tiempo cerrado, como estaba exigido, después el inconveniente fue que no se conseguían flores y luego se fue reacomodando todo. Gracias a Dios estamos trabajando y, despacito, fue subiendo el movimiento. Si bien no es como antes, estamos conformes”, aseguró.

Pasados los diez días posteriores a cerrar, tuvieron que tirar las flores. “Es biológico, eso tiene un tiempo clásico. Hay gente a la que le han tocado cosas peores”, indicó.

Por la situación actual hay veces que no se consigue mercadería por algún inconveniente de transporte. “Como no son cosas esenciales cuesta que lleguen”, explicó.

El mercado concentrador de flores, ubicado en Capital Federal, está normalizando su funcionamiento por lo que pronto eso se verá reflejado en nuestra ciudad.

Más allá de las fechas especiales, como cumpleaños, aniversarios o nacimientos, afirmó que “la gente sigue enviando flores, actualmente se usan mucho para agasajar por ejemplo un hijo a la mamá o un familiar, una abuela. Es motivo de poner algo de alegría en la casa y un mimo también”.

Por último, informó que la docena de rosas rojas nacionales costaba 1200 pesos –ahora, por el frío, no hay-, mientras que la importada (Colombia) tiene un valor de 2500 pesos. No obstante, aclaró que se consiguen “lindos ramos” por 400 pesos.

