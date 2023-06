Avila “se cortó solo” y fue a una reunión de Morales con “candidatos a intendentes radicales”

2 junio, 2023

A quien se consideraba como una referencia de unidad en el ámbito de Juntos, en el distrito de Tres Arroyos, el ex vecinalista Carlos Avila, se lo vio en una fotografía publicada por Gerardo Morales, precandidato a presidente de la nación por la UCR con hombres y mujeres radicales de la Provincia precandidatos a Intendentes. La reunión fue en Buenos Aires en vísperas de la Convención radical bonaerense.

De Avila se decía que podría ser motivo de unidad en Juntos de Tres Arroyos, pero habría causado algo de urticaria en algunos dirigentes de la alianza electoral Juntos, por ser partícipe directo de un encuentro netamente radical.

Algunos hablan de barajar y dar de nuevo y por ahora guardar las fotos de campaña que días pasados tomaron para la campaña. Otros fueron más duros: “que poco sabe Avila de política” comentaron.

EL INFORME SOBRE LA REUNION

El titular del Comité Nacional de la UCR mantuvo una reunión con los candidatos a intendentes radicales “sin tierra”, que no son gobierno, pero que compiten por el poder en cada una de sus comunas.

Entre ellos, se vio en la foto, en la fila del fondo a Carlos Avila, a quien se tildaba como candidato de unidad d Juntos.

En esa misma reunión, el Diputado Provincial Walter Carusso, principal referente de Gustavo Posse en territorio bonaerense, dijo que los dirigentes que colmaron el salón principal del Comité son “el músculo del radicalismo en la provincia” y que la convocatoria representa una demostración de fuerza en respaldo a Morales en el distrito electoral más grande del país.

75 CANDIDATOS PRESENTES EN LA REUNION

Ayer a la tarde, jueves, en la sede del Comité Nacional de la UCR, ubicada en la calle Alsina de la ciudad de Buenos Aires, se vivió una jornada que para los analistas está siendo considerada como de relevancia estratégica. Es que el Presidente del Comité Nacional, Dr. Gerardo Morales, logró reunir a 75 candidatos radicales a Intendente de distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de los “sin tierra”, dirigentes que no son gobierno en sus pueblos, pero que compiten por el poder en cada una de sus localidades. Algunos con claras chances de ganar.

“La importancia de esta convocatoria no se puede dejar pasar – dijo el diputado Provincial Walter Carusso, principal referente de Gustavo Posse en la Provincia de Buenos Aires.- Hay que tener en cuenta que estos dirigentes son la presencia del radicalismo en el principal distrito electoral del país. Si contamos, por ejemplo, solamente las secciones electorales 1° y 3°, estamos hablando de una región en la que votan casi diez millones de personas.” – explicó el legislador bonaerense, y dijo además que, “se trata de referentes con influencia en sus localidades, con trayectoria y con estructuras militantes sólidas. Son el músculo del radicalismo en nuestra provincia.”- resaltó, y consideró que “la exposición del poderoso armado que respalda a Gerardo Morales en la provincia más poblada del país, no es un dato menor y, no solamente refleja la adhesión que despierta el precandidato a presidente de la UCR y gobernador de Jujuy dentro de nuestro partido, sino que además, da cuenta de la vitalidad que exhibe el radicalismo, por fin activo y de pie, en tiempos que reclaman instituciones políticas serias capaces de encarar los desafíos que plantea la grave situación que atraviesan tanto la provincia de Buenos Aires como la mayoría de los Municipios.”

Demostración de fuerza del radicalismo en la provincia más grande del país

Estuvieron presentes: Merlo, Moreno, General San Martín, Tres De Febrero, Morón, Lanús, Malvinas Argentinas, San Miguel, Vicente López, Escobar, Mercedes, Marcos Paz, Navarro, Baradero, Colon, Pergamino, Ramallo, San Andrés De Giles, San Nicolás, Zarate, Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Berazategui, Berisso, Carlos Tejedor, Las Heras, Carmen De Areco, Baradero, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverria, Florencio Varela, Lobos, Lomas De Zamora, Magdalena, San Vicente, Punta Indio, Ezeiza, Alberti, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Junín, General Pinto, Nueve De Julio, Trenque Lauquen, General Pueyrredon, Echeverria, Necochea, Partido De La Costa, Chascomús, Coronel Pringles, Villa Gesell, Pinamar, Monte, General Belgrano, General Paz, Castelli, General Guido, Bahía Blanca, Laprida, Tapalqué, Tornquist, Tres Arroyos, Azul, Bolívar, Olavarría, Saladillo Y La Plata.

Enfrentar los desafíos de la Argentina

La reunión de los candidatos radicales en la sede del Comité Nacional de la UCR en Buenos Aires, convocada por Gerardo Morales, ha sido una muestra de la vitalidad y la presencia del partido en la provincia más grande del país. La presencia de 75 candidatos a Intendentes «sin tierra» representó una demostración de fuerza del radicalismo y de su apoyo a Morales, quien es considerado como un posible precandidato a presidente de la UCR. La reunión también sirvió para resaltar la importancia de los referentes locales y su influencia en sus respectivas localidades. En un contexto político desafiante, esta reunión muestra que el radicalismo está activo y de pie, listo para enfrentar los desafíos que presenta la situación actual del país.

