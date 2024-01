El domingo inauguran el complejo “Aguas del Pinar” en Balneario San Cayetano

11 enero, 2024

Este domingo, a las 15:30, se inaugurará en el Balneario San Cayetano “Aguas del Pinar”, el moderno complejo recreativo de piletas que estará abierto de martes a domingo, en el horario de 12 a 20.

El costo para ingresar al sector del natatorio es de $ 500 para residentes en San Cayetano, $ 2000 para los no residentes en el distrito, en tanto que los menores de 13 años no abonan la entrada.

Reglamento

A través de la Ordenanza Nº 3252/2023 se estableció un reglamento con las normativas a cumplir en el predio. Allí se indica que:

– Los menores de edad deben estar acompañados por adultos durante toda la estadía.

– Se debe ingresar al agua con trajes de baño; bebés con pañales especiales para agua. No se podrá ingresar con ropa de vestir.

– Se deben respetar las indicaciones de guardavidas y personal del predio.

– Para abonar la entrada deben presentar DNI, tarjeta de PAMI o CUD.

– Está prohibido encender fuego, fumar y pernoctar en el predio; comer, tomar mate, beber y salivar dentro y en las veredas que rodean las piletas; correr o tirarse desde los bordes de las piscinas, así como escalar las rocas que las rodean.

– También está prohibida la venta ambulante, y no se permite ingresar bebidas alcohólicas, envases de vidrio, mascotas, bicicletas, vehículos motorizados, sombrillas y elementos de flotación, excepto chalecos y similares de seguridad para menores.

– Es responsabilidad del visitante cuidar los niños que están bajo su supervisión y no del personal del complejo.

– La administración no asume responsabilidad por accidentes, ni pérdida, hurto o extravío de sus pertenencias.

– Los vehículos deben estacionarse exclusivamente en el área designada para evitar obstrucciones en el tránsito.

