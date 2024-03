Necochea: Sextorsión y acoso a mujeres. Hay al menos 20 denuncias (video)

11 marzo, 2024

En las últimas semanas, un grupo de mujeres de Necochea se vio sacudido por una ola de sextorsión y acoso digital, afectando a más de veinte jóvenes que han caído víctimas de una organización que opera en las sombras de la red. La exposición valiente de una joven, Bethania, reveló una trama de extorsión digital que ahora está bajo investigación en la justicia local.

Los escalofriantes detalles comenzaron a emerger a través de chats reveladores, desentrañando la forma de operar de esta organización que no duda en amenazar y humillar a sus víctimas.

Uno de los extorsionadores, utilizando la cuenta de Facebook “Adelantados Ya”, advierte a una de las mujeres: “Te voy a volver a repetir, si no querés salir, callada”, y continúa, “ya sabés lo que tenés que hacer…me depositás 100.000, si no en menos de 24 horas, viral”.

Las tácticas de esta banda no solo buscan la sumisión económica, sino que también buscan la degradación pública a través de la divulgación no consensuada de fotos íntimas.

Este fenómeno, aunque no es nuevo, requiere una profunda reflexión sobre las dinámicas de género, la privacidad y la seguridad en el ámbito digital. La valentía de Bethania sirvió como catalizador para que otras mujeres levanten la voz, buscando justicia y reparación ante una violación flagrante de su intimidad y dignidad.

En el video compartido por la joven, se muestra un testimonio desgarrador donde se expone la cruda realidad a la que se enfrentan ella y sus compañeras. El acoso sistemático, perpetrado por hombres de diferentes edades de Necochea y Mar del Plata, revela una red organizada cuyo propósito parece ser la humillación y el sometimiento. La distribución no consensuada de fotografías íntimas, obtenidas mediante hackeos, engaños o abusos de confianza, se convierte en la táctica preferida de estos agresores, quienes no dudan en extorsionar a sus víctimas a cambio de dinero o más material comprometedor.

Uno de los chats que destacan por su agresividad exige el depósito de dinero de manera violenta: “y mándame el comprobante. No estés 40 horas porque las transferencias se hacen en 5 minutos”, advierte el extorsionador. La amenaza continúa: “uy, querés jugar con fuego”, dice uno de los chats, agregando que “dale porque yo no tengo mucho tiempo, eh. Y no quieras intentar sacar ninguna boludez, porque yo te digo, te lo advierto, no vas a poder hacer nada”. La crudeza de estas palabras refleja la impunidad con la que esta banda opera, sintiéndose intocable en el mundo digital.

“Se ve que quiere jugar a la justicia, dale, vamos a hacer esa, si no me depositaste ya, te hago peluca”, amenazó.

Todos los chats y cuentas de redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook y Telegram, están ahora en manos de la justicia. Se espera que en las próximas horas haya novedades en la causa que involucra a más de 20 jóvenes de Necochea que se encuentran bajo amenazas constantes. El escenario se torna aún más alarmante al considerar el perfil de los agresores y las plataformas utilizadas para perpetrar estos delitos. Grupos de Telegram, con cientos de miembros, incluso reclusos, se convierten en los escenarios donde estas mujeres son expuestas y humilladas.

La participación de hombres jóvenes y adultos en estos actos resalta una problemática profunda en nuestra sociedad: la cosificación de la mujer y la percepción de la violencia de género digital como una forma de entretenimiento o poder. Bethania, en su declaración, no solo expone su vulnerabilidad y la de sus compañeras, sino que también lanza un llamado a la acción.

No obstante, también marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género digital, evidenciando la urgencia de crear marcos legales y sociales que protejan a las víctimas y persigan a los agresores con el peso de la ley. La comunidad de Necochea se enfrenta a una encrucijada donde la conciencia y la movilización son imperativas para erradicar este tipo de comportamientos tóxicos que amenazan la integridad y dignidad de las mujeres en el espacio digital. La solidaridad, la denuncia y el apoyo a las víctimas ayudan a desmantelar esta red de extorsión digital y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones ante la justicia.

Info y fotos: Diario 4 vientos Necochea

