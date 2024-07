Fútbol de Primera: Ganó Huracán Ciclista y sigue siendo único puntero

30 junio, 2024

Se jugó la 8ª fecha del Apertura de fútbol de Primera División. Ganaron Huracán Ciclista, que continúa puntero e invicto, también Olimpo, El Nacional, Once Corazones y Recreativo Echegoyen.

Resultados:

Huracán Ciclista 3 -Huracán 1

En el duelo de globos en Chaves, Huracán Ciclista venció al Huracán por 3 a 1.

Goles: Villar 2 y Ontivero para los locales y Ciccioli para Huracán.

Tercera: Huracán Ciclista 3 – Huracán 1.

Boca Juniors 1 – Once Corazones 2

Con transmisión de LU 24 en cancha de Boca, Once Corazones se llevó un gran triunfo para ponerse a dos de la punta.

Goles: Prieto y Errozarena – de penal – para Once Corazones y Franco para Boca.

Incidencias: en Once se fue expulsado Fauquen y en Boca Lizarazu.

Tercera: Boca Juniors 3 – Once Corazones 0.

El Nacional 2 – Independencia 0

En el Antonio Mateo Catale ,el Decano venció a Independencia para quedar a 4 de la punta.

Goles : Agustin Barrionuevo.

Incidencias: expulsado Zaragoza en El Nacional.

Tercera El Nacional 0- Independencia 0.

Olimpo 3 – Colegiales 2

En el complejo, Olimpo logró un gran triunfo frente a Colegiales

Goles: Bálsamo, San Martín y Romito para el aurinegro y Elorza y Retamoso para Colegiales.

Incidencias: expulsados Guato en Olimpo y Barrionuevo en Colegiales.

Tercera: Olimpo 3 – Colegiales 2

Recreativo Echegoyen 2 – Quilmes 1

En Bellocq, Echegoyen logró un gran triunfo al vencer a Quilmes.

Goles: Fuente y Funes para el local y Gutiérrez para Quilmes.

Incidencias: se fue expulsado Alejandro Marín en Quilmes.

Tercera: fue suspendido por incidentes cuando ganaba Quilmes 3 a 2.

Agrario 1 – Claromecó 1

En el Diego Armando Maradona de De La Garma, Agrario sacó un punto frente a Claromecó, que solo sirvió para sumar.

Goles: para Agrario Sosa – en contra – y para Claromecó Peralta.

Tercera: Agrario 2 -Claromecó 1.

Posiciones Primera

Huracán Ciclista 18

Once Corazones 16

El Nacional 14

Olimpo 12

Huracán 12

Quilmes 10

Recreativo Echegoyen 10

Colegiales 9

Independencia 9

Claromecó 8

Boca Junior 6

Agrario 5

Posiciones Tercera:

Agrario 15

Colegiales 14

Independencia 13

Boca Junior 13

Olimpo 11

Huracán 11

El Nacional 10

Echegoyen 8

Quilmes 8

Once Corazones 8

Huracán Ciclista 8

Claromecó 5

Promedios:

Huracán 1, 946

H. Ciclista 1,642

El Nacional 1,535

Independencia 1,517

Once Corazones 1,375

Olimpo 1,375

Agrario 1,343

Quilmes 1, 321

Boca Junior 1,232

Colegiales 1,214

Echegoyen 1,214

Claromecó 1,000

Próxima fecha, 9ª:

Colegiales – Agrario

Huracán -El Nacional

Quilmes -Huracán Ciclista

Independencia – Olimpo

Once Corazones – Recreativo Echegoyen

Claromecó – Boca Juniors

