89 años de historia comercial: Carranza Lencería, una dinastía que sigue en pie

6 noviembre, 2025 0

Carranza Lencería cumplió 89 años de vida comercial en la ciudad y lo celebra sosteniéndose como uno de los negocios tradicionales del centro. Nora y Corina, hoy al frente del local, destacaron que el motor del comercio sigue siendo el trabajo constante y la fidelidad de los clientes que acompañan desde hace décadas.

El negocio nació en 1936, cuando los abuelos de la familia iniciaron lo que entonces se conocía como El Hogar de las Medias. Con el tiempo se transformó en Carranza Medias y Lencería, hasta convertirse en la casa de corsetería y ropa interior que hoy mantiene la esencia clásica, pero adaptada a las nuevas tendencias.

Corina explicó que continúa una verdadera dinastía familiar: tras sus abuelos siguió su padre, luego su madre y finalmente ella, que regresó hace algunos años desde Buenos Aires para sumarse al comercio. Señaló que la situación económica se hace sentir, ya que la mayoría de los clientes actualmente consulta primero los precios, aunque la búsqueda se mantiene en un equilibrio entre calidad y accesibilidad.

La renovación en lencería es constante y, según detallaron, hoy las personas buscan prendas específicas, sostenes y bombachas que se adapten perfectamente al cuerpo. Desde el local procuran cubrir todas las opciones para que nadie quede afuera de encontrar algo cómodo y acorde a sus necesidades.

Si bien Carranza es un comercio históricamente asociado a la mujer, también ofrece una sección completa de ropa interior masculina, desde medias y camisetas hasta pijamas, boxers y slips. Cada vez más hombres se acercan a comprar para ellos mismos o para regalar, aunque muchas veces lo hacen sin saber el talle y recurren al asesoramiento del personal.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 12.30 y de 16 a 20. Los domingos permanece cerrado, aunque en algunos feriados el local abre parcialmente para ofrecer más posibilidades a los clientes. Además, trabajan activamente en redes sociales, donde publican novedades y videos con un tono más distendido.

Cuentan con todas las modalidades de pago, incluidas transferencias y promociones de Banco Provincia y Banco Nación. Tanto Nora como Corina remarcaron el valor del equipo de trabajo: tres empleadas con más de dos décadas de antigüedad, parte fundamental de la historia del comercio.

A modo de cierre, agradecieron especialmente a los clientes por acompañar durante estos 89 años y los invitaron a seguir las redes, donde ya muestran las novedades de la temporada de mallas y pijamas. Carranza Lencería, casi nueve décadas después, sigue siendo un punto de referencia en la ciudad.

