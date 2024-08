Fútbol de Primera: Independencia y Boca comparten la punta

25 agosto, 2024 28

Se jugó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División. Ganaron Deportivo Independencia, Huracán, Recreativo Echegoyen y Recreativo Claromecó.

Resultados:

Colegiales 2 – Boca Junior 2

En el Victoriano Zubiri Colegiales y Boca Junior no se sacaron ventaja y empataron 2 a 2.

Goles: Retamoso (2) para Colegiales, Sánchez y Martínez para Boca Junior.

Tercera: Colegiales 0 – Boca Juniors 2.

Huracán 3 – Quilmes 0

En el Bottino el Globo se quedó con el clásico de barrio, y venció a Quilmes 3 a 0.

Goles: Uzidinger, Armesto y Domínguez -de penal-.

Tercera: Huracán 2 – Quilmes 1.

Olimpo 1- Huracán Ciclista 1

En el complejo aurinegro fue empate entre Olimpo y el Campeón del Apertura, Huracán Ciclista, 1 a 1.

Goles: para Olimpo Di Rocco, y para Huracán Ciclista Arrachea.

Incidencias: Expulsado Guillermo Orsili, DT de Olimpo, por protestar al Juez de línea.

Tercera: Olimpo 1 Huracán Ciclista 0.

Recreativo Claromecó 1 – El Nacional 0

En Claromecó, Recreativo logró un gran triunfo ante el Decano: lo venció por 1 a 0.

Gol:Posse.

Tercera: Recreativo Claromecó 2 – El Nacional 2.

Agrario 1 – Recreativo Echegoyen 2

El Recreativo Echegoyen se trajo un gran triunfo de de De La Garma. Derrotó a Agrario 2 a 1

Goles: 2 de Müller para Echegoyen Müller y para Agrario, Auzmendi.

Tercera: Agrario 1 – Recreativo Echegoyen 2.

Deportivo Independencia 4 – Once Corazones 0

En su cancha el Deportivo Independencia goleó a Once Corazones y se subió a la punta.

Goles: Retamoso (2), Aberastegui y Cárdenas.

Incidencias: expulsado Villar en Deportivo Independencia.

Tercera: Deportivo Independencia 2 – Once Corazones 1.

Posiciones:

Boca Junior 8

Deportivo Independencia 8

Once Corazones 7

Huracán Ciclista 7

Huracán 7

Recreativo Echegoyen 7

Quilmes 6

Colegiales 4

Olimpo 4

Recreativo Claromecó 4

El Nacional 3

Agrario 0

Posiciones Tercera:

Huracán 32

Boca Junior 30

Agrario 24

Recreativo Echegoyen 22

Colegiales 21

Once Corazones 20

Deportivo Independencia 20

Huracán Ciclista 19

Olimpo 19

Quilmes 16

El Nacional 14

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,984

Huracán Ciclista 1,650

Deportivo Independencia 1,539

El Nacional 1,476

Once Corazones 1,380

Boca Juniors 1,333

Quilmes 1,317

Olimpo 1,285

Recreativo Echegoyen 1,253

Colegiales 1,206

Agrario 1,179

Recreativo Claromecó 1,000

Próxima fecha, 5ª:

El Nacional -Olimpo

Boca Juniors -Deportivo Independencia

Quilmes -Recreativo Claromecó

Recreativo Echegoyen – Colegiales

Once Corazones -Huracán

Huracán Ciclista -Agrario

Volver