8M: Convocan a marchar para no perder los derechos conseguidos (audio)

7 marzo, 2026 10

Tamara Chaves, integrante de la agrupación Socorro Rosa, difundió a través de LU 24 actividades que realizarán este domingo por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Chaves manifestó que “en este contexto que nos encontramos a nivel nacional es necesario seguir recuperando las calles, y en el marco del paro internacional que se convoca para el día 9, creemos importante informar que vamos a hacer una marcha saliendo de Plaza San Martín a las 17:00”.

“Estamos interviniendo la calle con la consigna “Las calles son nuestras” recordando y tratando de volver a esas épocas, no dejamos de pensar que es importante; es una lucha que seguimos dando día a día, para que no se nos quiten nuestros derechos que conseguimos”, y estamos haciendo la intervención en el predio de la Fiesta del Trigo, y mañana terminaremos haciendo la intervención cultural”, afirmó.

