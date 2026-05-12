$9.065.424: el número del exitoso balance de la carrera solidaria “Corre por el Hospi”

12 mayo, 2026 12

La Comisión de Amigos del Hospital Pirovano presentó el balance económico del reciente festival de atletismo realizado el pasado 3 de mayo, arrojando un saldo sumamente positivo para la institución.

Gracias al fuerte respaldo de los auspiciantes y la masiva participación en las categorías de carrera y caminata, el evento logró una recaudación total de $10.703.000 pesos.

Tras descontar los gastos operativos en concepto de premios, remeras, etiquetas y locución, que ascendieron a poco más de un millón y medio de pesos, la entidad confirmó un superávit neto de $9.065.424 pesos.

Este resultado representa un primer gran impulso hacia el ambicioso objetivo fijado para este año: la modernización del equipo de mamografía del hospital. El equipamiento, vital para la prevención de enfermedades en la comunidad, se encuentra fuera de servicio desde hace meses y su reparación requiere una inversión estimada de 30.000 dólares.

Con lo recaudado en esta jornada deportiva, la comisión ya ha logrado cubrir aproximadamente el 27% del presupuesto necesario, marcando el inicio de una campaña que buscará devolver este servicio esencial a todos los pacientes del distrito.

Volver