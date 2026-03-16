9-3-2: Cómo quedó la pelea en los distritos por el PJ Bonaerense

16 marzo, 2026 0

Con 16 municipios en pugna, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ bonaerense) hizo el domingo sus elecciones internas. La jornada transcurrió con normalidad a pesar de que en algunos distritos la campaña tuvo momentos de tensión. El MDF de Kicillof, La Cámpora, el Frente Renovador y los pejotistas se repartieron los distritos.

Uno de los ganadores de la jornada fue Axel Kicillof. El gobernador bonaerense no solo se quedó con la presidencia del partido a nivel provincial, sino que sus listas se impusieron en la mayoría de las internas. Desde su entorno aseguran que ganaron en 10 de las 16, pero es un dato relativo.

Lo cierto es que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ganó en Balcarce, Lobería, Morón, Roque Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco, San Miguel, San Nicolás y Zárate. El kicillofismo también fue parte de la lista ganadora en Junín, pero ese triunfo se lo anota el Frente Renovador ya que Fernando Burgos, un dirigente massista, fue quien la encabezó.

La décima victoria que se anotan en Gobernación es la de Jorge Fernández en Lincoln. Sin embargo, el MDF había presentado una lista propia en ese municipio y tenía a Nicolás Rosas como candidato a presidente del consejo del PJ local. Con más del 75% de los votos, Fernández, exintendente y actual titular del partido, retuvo la conducción linqueña por cuatro años más y ya pidió por “un candidato a gobernador elegido por los afiliados”.

Como contrapartida, La Cámpora se perfila como el espacio derrotada de la jornada. Las fuerzas lideradas por Máximo Kirchner ganaron en tres distritos. Si bien es cierto que perdió la mayoría de las internas, hay que decir que ganó en dos de los tres municipios con mayor cantidad de afiliados: Mar del Plata (31347 personas en el padrón) y Tres de Febrero (17755 personas en el padrón).

En La Feliz ganó la nómina encabezada por Daniel Di Bartolo que contaba con el apoyo de Fernanda Raverta, actual senadora provincial. En Tres de Febrero celebró Juan Debandi, el camporista que ya era presidente del partido y que ocupa una banca en el Concejo Deliberante local.

Todos los ganadores de las elecciones internas del PJ bonaerense

Morón: Claudio Román.

Tres de Febrero: Juan Debandi.

San Miguel: Santiago Fidanza.

San Nicolás: Sebastián Vignoles.

San Antonio de Areco: Martín Lobos.

Zárate: Leandro Matilla.

Magdalena: Mirna Gurina.

Junín: Fernando Burgos.

Lincoln: Jorge Fernández.

Balcarce: Sergio Aranaga.

Mar del Plata: – Daniel Di Bartolo.

Lobería: José Orbaiceta.

Coronel Suárez: Damián Meier.

Tornquist: Alberto Musso.

Roque Pérez: Homero Salas.

Saladillo: Elbio Salguero.

Fuente: Infocielo.

Volver